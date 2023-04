Un rosarino radicado en Escobar fue el ganador de El Hotel de los Famosos 2

WhatsApp Email 0 Shares

Sebastián Cobelli se impuso en la final a Martín Coggi y se quedó con el premio del reality de celebridades. El ex futbolista jugó en Armenio y terminó su carrera en Sportivo Escobar, en 2017.

Eclipsado por el boom de Gran Hermano y luego de estar tres meses al aire con mucho menos éxito que su versión anterior, el lunes llegó a su fin El Hotel de los Famosos 2, que tuvo como ganador a un ex futbolista rosarino que hace varios años se vino a vivir al partido de Escobar: Sebastián Cobelli.

Durante la prueba final, el marido de la modelo Fernanda Vives tuvo que enfrentarse cara a cara con otro deportista: el ex boxeador Martín Coggi, en una definición muy física.

Cobelli arrancó con una ventaja que supo mantener a lo largo de todo el desafío y completó el circuito antes que su rival. Así se consagró campeón de la segunda edición del reality, que se emitió por la pantalla de Canal 13 con la conducción de Carolina “Pampita” Ardohain y Leandro “Chino” Leunis.

“Se termina @hoteldefamosos y uno ya siente que parte de su vida queda retenida en ese lugar, en ese tiempo. Rodeado de gente maravillosa, de un grupo de trabajo de personas increíbles… Gracias. Muchas gracias”, escribió Cobelli en su cuenta de Instagram.

Durante la competencia, los participantes -inicialmente eran 16- debieron convivir y trabajar en un lujoso hospedaje. Al principio de cada semana se fueron conformando equipos que se enfrentaron entre sí, en un desafío para definir quiénes eran “huéspedes” y quienes los “empleados” del hotel.

Los competidores se enfrentaron cada día a un desafío diferente, en el que su inteligencia, habilidad y resistencia fueron puestos a prueba. Los ganadores tuvieron acceso a beneficios en la estadía, los perdedores fueron quedando nominados y al final de cada semana hubo un eliminado.

Emoción. Cobelli festeja con sus esposa y sus dos hijos. Atrás, Coggi lo aplaude.

“Desde el momento en que la productora se comunicó conmigo sentí un gran orgullo por la oportunidad de ser parte, no dudé ni un solo segundo. Fue una experiencia maravillosa, que me permitió crecer como persona, me hizo evolucionar e incluso me permitió derribar miedos y pude contra mis propios fantasmas”, contó Cobelli.

“También viví otros muchos momentos muy difíciles, que me tuve que sobreponer para seguir adelante, donde la templanza, la seguridad y la fortaleza fueron un factor determinante para mirar para adelante y aguantar los más de dos meses y medio de aislamiento”, expresó el ganador, que se quedó con el premio de 15 millones de pesos.

Oriundo de Santa Fe, Cobelli está radicado hace ocho años junto a su familia en el partido de Escobar, más precisamente en el country Terrazas de Septiembre. Surgido de la cantera de Newell’s Old Boys de Rosario, fue un delantero goleador que también jugó en Genoa, Huracán, Talleres y Belgrano de Córdoba, entre otros clubes del país y el exterior.

Entre 2013 y 2015 jugó para Deportivo Armenio y desde 2015 hasta 2017 integró el plantel de Sportivo Escobar, donde finalizó su carrera deportiva.

El Hotel de los Famosos 2 también tuvo entre sus huéspedes a la escobarense Marian Farjat, recordada por su participación en Gran Hermano 2015, quién quedó rápidamente eliminada de la competencia.

Por Leandro Francisco

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios