Pixart inauguró en Escobar la primera “fábrica inteligente” de América Latina

La empresa realizó una inversión de u$s20 millones para producir componentes para computadoras y dispositivos digitales. Del lanzamiento participó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

Con una inversión de más de u$s20 millones, la empresa Pixart inauguró este lunes en Escobar la primera fábrica inteligente de Latinoamérica. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia del país y la región, ya que en las instalaciones se fabricarán chips de avanzada, además de computadoras y componentes para diversos dispositivos.

El acto inaugural estuvo encabezado por el ministro de Economía de la Nación, quien expresó que “es un orgullo ver que el país puede producir y exportar usando tecnología de punta, entrando a la industria 4.0, teniendo un desarrollo montado centralmente en la robótica y, además, produciendo bienes que son centrales para el futuro de la Argentina y del mundo”.

“Esto representa vender conocimiento, talento, inversión de capital y trabajo argentino. Y que cada dólar que vendamos de trabajo argentino al mundo generado en esta y otras fábricas, sin duda van a demostrar que la valentía, la decisión, el arriesgar y pensar en el país, a la corta o a la larga, tienen premio”, remarcó el ministro.

La planta, única en su tipo en la región, está ubicada en el Parque Industrial Escobar, en la localidad de Loma Verde, y cuenta con tecnología 4.0, en alianza con Google y Qualcom, y potenciada por Intel.

El inicio de la producción de chips comenzará este mismo lunes, bajo un esquema de desarrollo automatizado y sustentable, ya que contará con diez ingenieros que operarán un total de 36 robots desde una torre de control.

La construcción de la fábrica tech implicó una inversión de más de u$s20 millones por parte de la empresa, con el apoyo del Ministerio de Economía de la Nación a través de líneas de financiamiento.

Además de la producción de chips, la firma lleva más de veinte años dedicándose a desarrollo, actualización, integración y mantenimiento de software y hardware. Actualmente cuenta con 25 empleados y fabrica las icónicas Chromebook de Google. Durante quince años realizó el desarrollo de equipos para el plan “Conectar Igualdad” del gobierno nacional.

“En Pixart trabajamos y diseñamos dispositivos educativos, pero también buscamos una producción sostenible con emisiones cero. Toda nuestra fábrica está automatizada: hay 10 ingenieros desde una torre de control y 36 robots que colocan tornillos, ensamblan y, además, tienen inspección óptica con cámaras de Realsense de Intel” explicó el fundador y CEO de la empresa de ingeniería argentina líder en sistemas informáticos. Gabriel Ortiz.

La incorporación de robots y cobots (robots colaboradores), además, facilita la obtención de información de todo el proceso de trabajo para realizar un mantenimiento preventivo y tomar medidas de seguridad.

Ortiz también señaló que la planta cuenta con paneles solares de 240 kW que les permiten “fabricar las computadoras, desde la placa base hasta las líneas que fabrican los motherboards, y ahorrar energía”.

Por su parte, el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación e intendente en uso de licencia, Ariel Sujarchuk, expresó: “Lo que vamos a producir es algo que nunca se hizo en Argentina. Estos componentes nos van a permitir tener computadoras a mejor precio con mayor acceso y distribuirlas no solo en el país sino también en Latinoamérica y en el mundo”.

En tanto, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que “este tipo de proyectos ratifican el rumbo sobre el cual este equipo económico no duda: competir con nuestras fortalezas en esta nueva globalización digital y sustentable que se planteó tras la pandemia. No podemos ser pasivos ante esta realidad sino aceptar el desafío e incorporarnos a este mundo siendo actores y no víctimas”.

Del acto también participó el intendente interino de Escobar, Carlos Ramil, entre otras autoridades.

