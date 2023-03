Ataque de motochorros en pleno centro de Escobar: la filmación del robo

WhatsApp Email 0 Shares

Interceptaron a dos personas que viajaban en auto, a dos cuadras de la plaza central, y les sacaron un bolso con dinero. Sospechan que los venían siguiendo desde Capital. Estarían identificados.

Un ataque de motochorros se registró en horas del mediodía del jueves a dos cuadras de la plaza principal de Belén de Escobar, donde durante las últimas semanas ocurrieron varios hechos de inseguridad.

El episodio tuvo lugar minutos después de las 13 sobre la calle César Díaz, a metros de Belgrano, y quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, tanto públicas como privadas.

El Día de Escobar tuvo acceso a una de las filmaciones, en la que se observa en detalle la secuencia completa del ataque, que duró menos de un minuto. Un auto que circulaba por la calle César Díaz estaciona en el ingreso a un edificio y detrás suyo aparece una moto, con dos ocupantes, que sube a la vereda.

Uno de los sujetos desciende de la moto, se dirige al auto y comienza a forcejear con quien viajaba del lado del acompañante. Ante la desesperación de quien manejaba, que da marcha atrás, el ladrón cambia de lado y empieza a tironear un bolso con el conductor, hasta que logra arrebatárselo, sale corriendo y huye con su cómplice en la moto.

La escena fue advertida con perplejidad por automovilistas y personas que pasaban por el lugar, aunque nadie reaccionó a tiempo para asistir a las víctimas o tratar de colaborar para frustrar el hecho.

Fuentes de la investigación dejaron trascender inicialmente que las víctimas transportaban “un monto importantísimo de pesos”, aunque con el correr de las horas se habría establecido que no eran tanto dinero.

“Venían a hacer el pago semanal de una obra que tienen en la zona. No era una gran suma como se pensó al principio”, confió a este medio un funcionario policial.

Las víctimas, que no tendrían domicilio en el partido de Escobar, habían salido desde el barrio porteño de Belgrano. La principal hipótesis es que los delincuentes los venían siguiendo desde ese momento para cometer el atraco cuando llegaran a destino. Un dato particular es que, al parecer, no portaban armas.

Desde la Secretaría de Seguridad del Municipio informaron que “la patente del vehículo fue identificada” y que la investigación avanza para dar con los dos motochorros.

“Los investigadores están confiados en identificar a los delincuentes a partir de las demás cámaras distribuidas en el partido de Escobar y de las que dependen de Autopistas del Sol, además de los testimonios de posibles testigos a lo largo del trayecto y del relato de las propias víctimas del hecho”, expresaron desde la Comuna.

El hecho se dio en una zona donde en las últimas semanas sucedieron varios casos de inseguridad, como El Día de Escobar publicó el sábado el pasado viernes 17. Para entonces se habían denunciado el robo a una inmobiliaria, a un estudio contable y a una tienda distantes entre sí a no más de dos cuadras.

