Manejaba alcoholizado y se incrustó contra una vivienda en Escobar

El impresionante accidente ocurrió en la noche del domingo sobre la calle General Paz, frente al predio de la Ciudad Floral. El conductor, de 59 años, dio 2.27 de alcoholemia.

En un hecho totalmente sorpresivo y que pudo tener ribetes trágicos, un vehículo utilitario se incrustó contra una vivienda este domingo a la noche en Belén de Escobar. Su conductor estaba en evidente estado de ebriedad y dio positivo de alcoholemia.

El accidente sucedió a las 20.30 en la intersección de las calles Luis Brussi y General Paz, frente al predio de la Ciudad Floral y a tres cuadras de la avenida San Martín.

Por causas que se intentan establecer, un utilitario marca Peugeot Partner Confort 1.6, modelo 2017, chocó de lleno contra el muro de un domicilio de la calle General Paz 923.

El muro de ladrillos, que quedó completamente destruido, sirvió como protección para que el impacto no fuese directamente contra la vivienda. Pese a la potencia del choque, el conductor del vehículo no sufrió heridas de consideración. Su identidad no se conoció, pero trascendió que tiene 59 años.

Fuentes policiales consultadas por El Día de Escobar precisaron que el test de alcoholemia que se le realizó dio positivo con un alto grado de alcohol en sangre: 2,27.

Vecinos del lugar se acercaron sorprendidos por el acontecimiento. Algunos de ellos expresaron su indignación en redes sociales y aportaron más datos sobre lo que sucedió.

“El conductor estaba súper alcoholizado, no podía caminar del pedo que tenía”, expresó Celeste Mendoza en Facebook. La mujer, además, contó que “podría haber sido una tragedia, ya que diez minutos antes estaba toda la familia sentada afuera”.

Otra vecina, Marisa Farías, afirmó que es el segundo accidente que ocurre “en menos de cinco días en la misma casa”.

“Hay niños que juegan en la vereda, Dios quiso que entraran 5 minutos antes a su casa, sino estábamos hablando de una desgracia mayor”, expresó, al tiempo que reclamó la colocación “urgente” de reductores de velocidad en esa esquina.

Al lugar asistió una dotación del cuartel de bomberos voluntarios de Belén de Escobar, personal del Comando Patrullas y de Defensa Civil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios