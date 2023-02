Censo nacional 2022: Escobar es el 44º municipio más poblado del país

La población aumentó un 20% desde 2010 y supera las 255 mil personas. Además, es el sexto distrito bonaerense con mayor crecimiento demográfico entre aquellos con más de 100 mil habitantes.

Los resultados provisorios del censo nacional de población y vivienda de 2022, informados la semana pasada, dejaron mucha estadística para el análisis. Por ejemplo, el partido de Escobar está dentro de los 30 distritos de la provincia de Buenos Aires que mayor crecimiento demográfico tuvieron en los últimos 12 años. Si se toma a los municipios de más de cien mil habitantes, es el sexto con más aumento poblacional.

Según las cifras del relevamiento realizado de manera presencial el 18 de mayo del año pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) -dos meses antes estuvo habilitado el censo digital-, el distrito tiene 256.449 habitantes. Esa cifra representa un incremento del 20% en relación al censo de 2010, cuando se registraron 213.619 personas.

En el desagregado por sexo, las mujeres siguen siendo mayoría (51%): 130.411 contra 125.709 hombres, en tanto que 24 personas expresaron no identificarse con ninguno de esos géneros (en este punto no se contabilizó a quienes habitan viviendas colectivas). El detalle por franjas etarias todavía no se difundió. Tampoco el de cada localidad.

Estos números ubican al municipio como uno de los que más incrementó su población en la provincia de Buenos Aires. El distrito bonaerense con mayor crecimiento demográfico es San Vicente, que escaló 66% y pasó de 59.478 a 98.977 habitantes. Un caso parecido es el de General Rodríguez, que aumentó 64% (de 87.185 a 143.211). En tercer lugar se ubica Pinamar, con el 56% de variación intercensal (de 25.728 a 40.259).

En contrapartida, los partidos con menor crecimiento poblacional son Lanús son (0,6%), Tres Lomas (1%) y Chascomús (2%), según las estadísticas oficiales.

Por otra parte, la población total de la provincia es de 17.569.073 habitantes, lo que representa un incremento de 12% en relación a los registros de 2010 (15.625.084). Un dato no menor es que en ningún distrito se redujo la población.

Entre los municipios con más de 100 mil habitantes, Escobar es el sexto con mayor crecimiento poblacional. Además de General Rodríguez, lo superan Pilar (32%), Moreno (27%), Presidente Perón (26%), Ezeiza (24%) y José C. Paz (22%).

Por otra parte, el distrito sigue siendo el 25º más poblado entre los 135 que configuran el mapa bonaerense. El podio lo tienen La Matanza (1.837.774 personas), La Plata (772.618) y Lomas de Zamora (694.330).

En el otro extremo, Tordillo (2.672), General Guido (3.226) y Pila (4.609) –todos del interior- son los municipios con menor cantidad de habitantes.

El crecimiento demográfico de Escobar prácticamente duplica la media provincial -a razón de 2 puntos porcentuales por año-, aunque no fue una sorpresa. Un informe del gobierno bonaerense realizado en 2016 proyectaba que para 2022 el municipio tendría una población de 262.495 habitantes. La diferencia fue de apenas 2,8%,

Un dato llamativo, que marca el despliegue de la mancha urbana hacia esta zona, es que la población actual del distrito duplica a la de 1990. En aquel entonces, el registro del Indec fue de 128.421 habitantes, la mitad de la cantidad actual.

En 1960, cuando recién se había conformado el distrito, vivían apenas 28.386 personas. Esa cifra se fue incrementando con cada censo: 46.150 en 1970 (63% de crecimiento demográfico), 80.670 en 1980 (75%) -fue la mayor variación intercensal-, 128.421 en 1990 (59%), 178.155 en 2001 (39%), 213.619 en 2010 (20%) y 256.449 en 2022 (20%).

Tal como lo explicitan los números, en seis décadas la cantidad de población del partido de Escobar creció nueve veces.

Mapeo nacional

Escobar está dentro de los cincuenta municipios con más habitantes de toda la República Argentina, según los resultados del último censo realizado por el Indec.

Los datos marcan que ocupa el 44º puesto entre los más de 1.200 municipios del país. Es superado por 24 distritos de la provincia y varias ciudades capitales del interior del país o departamentos que incluyen a las mismas, como Córdoba, Corrientes, Confluencia (Neuquén), Pueyrredón (San Luis), Paraná (Entre Ríos), Formosa, Misiones, Manuel Belgrano (Jujuy), Salta, Santiago del Estero, San Fernando (Chaco) y Tucumán.

Otros de los distritos con más habitantes son Colón (Corrientes), Río Cuarto (Córdoba), Guaymallén (Mendoza), General Roca (Río Negro) y Rosario (Santa Fe).

En contrapartida, el distrito cuenta con más habitantes que ciudades capitales como San Fernando del Valle (Catamarca), Rawson (Chubut), La Pampa, La Rioja, Mendoza, Viedma (Río Negro), San Juan, Río Gallegos (Santa Cruz) y Ushuaia (Tierra del Fuego).

Por Alejo Porjolovsky

Fuente: El Día de Escobar

