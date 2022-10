El emotivo documental de ADN Escobarense sobre la Escuela Técnica N°1

El audiovisual recorre los 55 años de vida de una institución educativa que supo ser modelo provincial. Desde su creación y el primer edificio, sobre la calle Sarmiento, hasta la mudanza en 1982 y su presente.

En el séptimo episodio de su temporada 2022, ADN Escobarense vuelve a destacarse con un emotivo documental que recorre la historia de la Escuela Técnica N°1 Hipólito Bouchard en sus 55 años de vida, con testimonios de ex y actuales miembros de esa comunidad escolar.

El excelente audiovisual, titulado “Una proeza educativa escobarense”, dura poco más de 20 minutos y se estrenó el pasado domingo 2 en el canal de YouTube de El Día de Escobar. Ya tuvo más de dos mil visualizaciones.

Además de contar con valiosas imágenes de archivo y filmaciones actuales de sus aulas y pasillos, el documental traza una línea de tiempo entre la creación del colegio, su auge y su presente, en el que alberga a más de 2.000 estudiantes.

El proyecto inicial para crear una escuela técnica en el distrito, impulsado por el Rotary Club; el precario primer edificio, ubicado sobre la calle Sarmiento, y la mudanza a sus nuevas instalaciones en 1982 son algunos de los hitos que se relatan a lo largo del audiovisual en la voz de varios protagonistas de su historia.

El docente y actual director de la Técnica N°1, Jorge Sayas, es uno de los protagonistas que toman la palabra a lo largo del episodio: “Fuimos la mejor escuela de la provincia de Buenos Aires, por lejos”, destaca.

También recalca el rol de José Farías, Rubén Blanco y Emilio Ulloa en el crecimiento de la escuela: “Fueron grandes visionarios, sabían que teníamos que estar a la vanguardia y lo logramos”.

En el documental también dan su testimonio los ex profesores y directivos Rubén Blanco y Omar Gaytán, el ex alumno Jorge Zec, el ex tesorero Arturo Carboni y el presidente del Rotary Club de Escobar, Rubén Ibáñez. Cada uno, desde su lugar, da detalles de la rica historia de la institución, en la que se formaron miles de escobarenses.

El capítulo tiene un valiosísimo material de archivo y formidables tomas aéreas desde un drone, un clásico de cada entrega que le aporta una perspectiva distinta y mayor calidad visual a la presentación.

ADN Escobarense es una producción periodística de Pablo Vega y Florencia Castro. Los episodios de sus dos temporadas -la primera fue en 2019- pueden verse en el canal de YouTube de El Día de Escobar.

