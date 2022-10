Una joven reveló que sufrió abuso sexual durante un recital en la Fiesta de la Flor

La víctima declaró que un hombre la manoseó y le mostró sus genitales cuando comenzaba el show de Kapanga, que cerró la 59º edición del evento en Escobar. “Sentí impotencia y angustia”, afirmó.

Hace una semana llegó a su fin la 59º edición de la Fiesta Nacional de la Flor, que tuvo a los recitales de Turf y Kapanga dándole un cierre a puro rock, pogo y alegría. Pero mientras miles de personas disfrutaron del espectáculo, una joven lo vivió angustiada por una aberrante situación que ocurrió durante el show de la segunda banda.

La víctima contó que mientras Kapanga estaba dando su concierto, un sujeto intentó abusar sexualmente de ella. “Eran los primeros temas, yo estaba adelante. Sentí un manoseo por todos lados, pero no terminó ahí. Cuando me di vuelta, veo a esta persona con su miembro afuera. Después me di cuenta que también tenía el cierre bajo yo”, contó la joven en declaraciones al sitio web El Bonaerense.

“En el momento me puse a gritar, a preguntarle qué hacía. Lo peor fue que la gente, en vez de apoyarme, me decía ‘ya fue’. No sé si tomaron verdadera dimensión de lo que le había ocurrido. La gente de seguridad me corrió a mí porque me vio nerviosa”, relató la joven, a quien el medio identificó con la letra J como única referencia.

La muchacha comentó que lo que más le interesa es que las personas que son testigos de algo así comiencen a tomar cartas en el asunto y se involucren para ayudar a la víctima.

“Más allá del mal momento, la impotencia y la angustia, lo que me dejó bronca fue la gente de alrededor, que sigue sin hacer nada cuando pasan las cosas. No sé por qué se dio, pero me sentí completamente sola. La gente no se mete”, sostuvo.

“Al final del recital me crucé con un grupo de chicos que me dijeron que habían visto lo ocurrido. Me dijeron ‘qué mal, no puede ser’. Pero ellos tampoco hicieron nada. Sigue sin haber participación de la gente y sin un protocolo para garantizar la seguridad de nosotras”, expuso con bronca.

El repudiable hecho pasó inadvertido para la inmensa mayoría de los presentes y, desde ya, para los artistas. El show de Kapanga estuvo signado por el accidente vial que los músicos tuvieron a la madrugada cuando viajaban desde Córdoba a Escobar y fueron chocados por un vehículo cuyo conductor estaba alcoholizado. Sobre ese tema, el “Mono” Martín Fabio habló y dio un mensaje al público antes de iniciar el concierto.

Volviendo a la denuncia, la joven contó: “Me ofrecieron un médico en el lugar, pero yo siempre aclaré que mi bronca no pasaba por ahí, que el tipo me había manoseado, con el pito afuera. No era yo a la que tendrían que haber sacado. Mientras yo tuve que salir de ahí, el tipo se quedó cagándose de risa, súper impune. Siguió mirando el recital como si nada y a mí me cagó la noche”, analizó.

También habló sobre la organización del evento: “De la seguridad y la gente de la organización sólo puedo hablar bien, estaban preocupados por mí y por mi bienestar. Me vio un médico y me tranquilizaron. Eso sí, tampoco fueron a buscar al tipo para sacarlo”.

“Sinceramente no sé qué tendría que haber pasado, creo que debían haberlo sacado y tomar medidas al respecto. Además, la Fiesta de la Flor es un evento muy familiar, no puede ocurrir algo así”, señaló.

Finalmente, la joven comentó que la angustia que le provocó ese episodio le hizo sentir la necesidad de contarlo. También se contactó con el colectivo No Me Toques, que busca cambiar la problemática de acoso y abuso en el público rockero. “Necesitaba expresarlo y visibilizarlo. Todo sigue como si nada y aparentemente el mensaje no les está llegando a los varones”, finalizó, con algo de resignación.

El artículo publicado el viernes por El Bonaerense no menciona si la joven realizó una denuncia penal por este hecho. Fuentes policiales a las que consultó El Día de Escobar señalaron que no hay registro de una presentación de este tenor, pero la Comisaría de la Mujer y la Familia decidió actuar de oficio.

“Denuncia no hay, pero la Comisaría de la Mujer y la Familia de Escobar inició una IPP (Instrucción Penal Preparatoria) de oficio por averiguación de ilícito en base a una publicación por redes sociales. Hasta el momento solo tenemos eso, no sabemos quién es la víctima y tampoco se acercó a denunciar nadie, pero igual iniciamos la causa”, explicó a este medio un funcionario policial.

