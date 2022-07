Se cumplen 15 años años de un día inolvidable: la nevada de 2007

Fue la última vez que nevó en el partido de Escobar en los últimos cien años. El nuevo documental de ADN Escobarense revive aquel extraordinario acontecimiento con imágenes y testimonios para volver a recordar y emocionarse.

Hace hoy quince años ocurría un hecho absolutamente extraordinario, fascinante e inolvidable: nevaba en el partido de Escobar. El cuarto capítulo de la temporada 2022 de ADN Escobarense revive aquel lunes 9 de julio de 2007 con imágenes sorprendentes y testimonios de vecinos que recuerdan ese día como si hubiera sido ayer.

“Un Día Inolvidable” ofrece bellísimas y emotivas imágenes de aquella tarde-noche donde todo se tiñó de blanco. La última vez que había ocurrido un fenómeno así, según los registros históricos existentes, fue en 1918 -noventa años antes-, algo de lo que la inmensa mayoría se enteró ese mismo día. Hasta entonces, nadie hubiera pensado que en Escobar podría caer nieve.

“Estaba muy expectante de la tele porque se anunciaba que iba a caer nieve. El cielo estaba plomizo pero no hacía mucho frío. Me acerqué a la ventana y empecé a ver rincones blancos. Cuando quise sacar una foto me di cuenta que no tenía capacidad de almacenaje y no quería borrar las que tenía, era una encrucijada. Pero guardé las imágenes en mi memoria. Era la primera vez que veía nieve”, comenta Silvia Benítez, vecina de Ingeniero Maschwitz.

Realmente, nadie olvidó ese día. Los testimonios recopilados por ADN Escobarense así lo demuestran: “El cielo estaba gris, de repente vimos que empezó a llover. Pero nos dimos cuenta que no era lluvia sino aguanieve y que empezaban a caer algunos copos. El fondo de nuestra casa sobre la calle Rivadavia estaba blanco, pero no de escarcha, de nieve. Los árboles, los pinos y los perros con nieve en su lomo. Fue algo sorprendente”, rememora Oscar Pérez, vecino de Belén de Escobar.

Carlos Gadda, vecino de Matheu, recuerda que sus amigos tenían la costumbre de juntarse a comer los 9 de Julio: “Era una mesa larga, hacía frío y el aguanieve rápidamente se convirtió en copos. No podíamos creer que eso estuviera pasando en Matheu. Impensable ver ese paisaje acá. Siempre pensamos que solo en la cordillera”.

Florencia Resio, vecina de Escobar, se acuerda que “un vecino había hecho un muñeco de nieve improvisado y que al otro día seguía estando porque no le daba el sol. Yo soy una persona a la que le gusta mucho el asombro y compartir con alguien las cosas raras que suceden. Lo disfruté mucho”.

Osvaldo Fernández, vecino de Maschwitz, conserva en su retina las imágenes de aquel día histórico: “Los pinos y los techos nevados dieron un espectáculo precioso que duró hasta el otro día y ya con el sol se derritió. Una cosa es que nieve cuando estás de vacaciones y otra cuando estás en tu casa, tiene otro sabor”, reflexiona.

Facundo Martínez tampoco olvida cómo notó asombrado, que empezaba a nevar: “Estábamos jugando al tenis con unos amigos y nos preguntábamos qué estaba pasando. Parecía que llovía, pero era espeso. Nos dimos cuenta de que era nieve cuando el polvo de ladrillo empezó a ponerse blanco”.

Además, cuenta que al volver a su casa, en Belén de Escobar, sintió preocupación: “Estaba inseguro porque nunca había manejado con nieve. Como a las 11 de la noche salimos con mi hijo, que tendría dos o tres años, a sacarnos fotos. Fue un evento bello y maravilloso”.

“Fue un momento inexplicable, me emocioné, lloré”, afirma Rolo Fernández, vecino de Matheu: “Estaba en casa mirando por la ventana todo el tiempo. Cuando la nieve se puso densa salimos y no nos importaba mojarnos ni abrigarnos, salimos a la calle con los vecinos”.

Guillermo Vera, vecino de Escobar recuerda que “venía manejando y el aguanieve se transformó en nieve. Llegamos a casa y las familias estaban en la vereda, los chicos muy felices. Nos pusimos botas y bufanda para dedicarnos a festejar la alegría de lo que estaba pasando”.

Aníbal Matos, vecino de Matheu, tiene muy presente el martes 10: “El día después fue fantástico. Me acuerdo que estaba estudiando, tenía que ir hasta Polvorines y la gente se sacaba fotos, los estudiantes en el campus, porque todavía la nieve persistía. Los que vivimos eso fantaseamos para que todos los años pueda volver a pasar”.

Aunque la ilusión de volver a ser testigos de un fenómeno así es inevitable, las probabilidades son ínfimas. “Para que esto suceda se tienen que dar una cantidad de circunstancias muy especiales”, explica el meteorólogo Luis Ganz, cuyo testimonio también está en el capítulo de ADN Escobarense.

El experto señala que aquella vez “el núcleo de la nevada no vino del sur, vino del noreste, noroeste. Previamente, para que pudiera suceder este fenómeno, entró del sur una masa de aire muy frío que bajó las temperaturas del suelo. Pero la masa de aire frío entró desde el sur de San Juan y norte de Mendoza y vino hacia Buenos Aires”.

Ganz sostiene que la probabilidad de que vuelva a nevar en la provincia de Buenos Aires “es muy, muy baja, por debajo del 0,01 por ciento”. Y para dejar una mínima esperanza, arriesga: “La probabilidad es extremadamente baja, pero no nula”.

La nieve es un evento meteorológico que atrae a grandes y chicos, sobre todo en los lugares donde no es habitual. Si hay que esperar 75 años más para que se repita, bien vale recordar aquel 9 de julio de 2007 en este nuevo documental de ADN Escobarense para el canal de YouTube de El Día de Escobar.

