Habló la dueña de la casa destruida por un camión recolector de residuos

“Sentí una explosión que me dejó aturdida y no veía nada, porque era todo polvillo”, contó la vecina sobre el momento del accidente. La empresa Covelia se comprometió a reconstruir desde cero la vivienda.

A tres días de haberse llevado el gran susto de su vida, la dueña de la casa que fue destruida el pasado sábado a la noche en Belén de Escobar por un camión recolector de residuos contó cómo vivió el momento del accidente y su reacción al ver que el conductor se encontraba en estado de ebriedad. Además, contó que la empresa Covelia se hará cargo de los daños y se comprometió a reconstruir desde cero su vivienda.

“Me dijeron que van a reconstruir la casa. Ahora la empresa se tiene que comunicar con mi abogado para resolver todo. Van a tener que reconstruir todo, tienen que demoler y empezar de cero”, expresó la vecina, llamada Isabel, en declaraciones a un móvil del noticiero de Canal 9.

La mujer debió abandonar su domicilio y ahora está buscando dónde alquilar hasta que pueda volver a su hogar, que quedó en ruinas. “Recorrí varias inmobiliarias de Escobar y conseguí un solo lugar, que se desocupa a mitad de mes”, contó. Del costo de ese alquiler también se haría cargo la empresa concesionaria del servicio de higiene urbana.

Sobre las secuelas del accidente, Isabel comentó que solo terminó con moretones en piernas y brazos, los cuales recién ahora están empezando a causarle dolor. Lo que seguramente la acompañe durante toda su vida es el susto que vivió en aquel momento: “Sentí una explosión, un ruido que me dejó aturdida. Me senté y no veía nada, porque era todo polvillo”.

El increíble suceso, que pudo ser una tragedia, ocurrió el sábado a las 20 en la calle Peirano al 400, a cuatro cuadras de la plaza principal de la ciudad, cuando el conductor de un camión recolector de residuos perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra el frente de una vivienda.

“Si no frenaba, pasaba de largo y atropellaba a la gente que vive acá al lado”, reflexionó Isabel, delante de los escombros de la que fuera su morada.

El conductor del camión no estaba de servicio al momento del accidente y se encontraba en avanzado estado de ebriedad. El test de alcoholemia que le realizaron los inspectores de tránsito le dio 2.26, casi cinco veces más que el máximo permitido. “Es un sinvergüenza”, lo calificó la vecina, quien reveló que cuando salió de su casa y vio lo que había pasado pensó que el hombre había muerto.

También comentó que ella intentó acercarse para hablar con él, mientras algunos vecinos lo increpaban, pero no fue posible. “La madre lo abrazaba y decía ‘no le digas así a mi hijo’. Ahí le dije, ‘mejor no hablo con vos porque ya me doy cuenta la calidad de persona que sos”.

Fuentes policiales revelaron a El Día de Escobar que el empleado de la empresa Covelia fue identificado como Marcos Daniel Blanco, de 28 años, quien fue demorado por el personal de la comisaría Escobar 1ra y quedó imputado en una causa penal, aunque recuperó la libertad horas después.

