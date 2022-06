Expo Escobar 2022: Guía completa de charlas del ciclo Argentina Dialoga

Durante los tres días del multievento habrá quince conferencias sobre distintas temáticas de actualidad. Entre los panelistas estarán Martín Redrado, Gino Tubaro, Romina Manguel y Julián Weich.

Entre las múltiples propuestas de la Expo Escobar 2022, que se llevará a cabo del jueves al sábado en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor, está el ciclo de charlas Argentina Debate, que contará con la participación de reconocidos referentes de diferentes ámbitos.

Desde el Municipio afirman que más de 450 empresas, desarrolladores y emprendedores participarán de esta segunda edición del multievento, que involucra a diversos sectores de la industria, el comercio y los servicios, pero también cuenta con una amplia grilla de espectáculos artísticos y una nutrida cartelera de disertaciones.

El ciclo Argentina Dialoga se desarrollará durante las tres jornadas de la Expo Escobar, a razón de tres charlas por día. Serán exposiciones de una hora, donde se tratarán temáticas tan disímiles y actuales como criptomonedas, cannabis legal, cambio climático, desarrollo sostenible, innovación, liderazgos, economía, educación, consumo responsable, ciberseguridad y emprendedurismo, entre otros.

Entre los panelistas más conocidos estarán el economista Martín Redrado, el inventor Gino Tubaro, el actor Julián Weich y la periodista Romina Manguel.

A continuación, una guía completa de días, horarios, temas y disertantes.

Día 1 – Jueves 9:

Tema: “Liderazgo en el deporte y trabajo en equipo ¿Cómo lograr objetivos centrados en los valores y en la inclusión?”

Disertantes: Magdalena Aicega (ex jugadora de hockey de Las Leonas), Sergio Masanelli (jugador escobarense de boccias) y Gustavo Maidana (escobarense ex integrante de la Selección de Fútbol para No Videntes Los Murciélagos). Horario: De 12:00 a 13:00, en Auditorio.

Tema: “Cambio climático: acciones individuales y colectivas que contribuyen a la transformación”

Disertantes: Rocío Villarreal (ONG Eco House), Joaquín Berger (ONG Eco House) y Mauro Robles (Escobar Sostenible). Horario: De 13:15 a 14:15, en Auditorio.

Tema: “Inclusión real. Desafíos y oportunidades”

Disertantes: Esteban Paulón (director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+), Mariana Carbajal (periodista) y Omar “la Tía” Tancredi (concejal de Escobar). Horario: De 14:30 a 15:30, en Auditorio.

Tema: “Nuevos liderazgos para un mundo en transformación”

Disertante: Daniel Colombo (coaching para CEOs). Horario: De 15:45 a 16:45, en Auditorio.

Tema: “Desafíos para la economía argentina en 2022”

Disertante: Martín Redrado (economista y ex presidente del Banco Central). Horario: De 17:00 a 18:00, en Auditorio.

Día 2 – Viernes 10:

Tema: “Carreras del futuro. Educación formal no tradicional”

Disertantes: Patricio Zunini (periodista y escritor) y Luciana Alonso (directora de Empleo y Capacitación del Municipio). Horario: De 11:00 a 12:00, en Espacio de Coloquios.

Tema: “Primeros pasos: pequeñas acciones sostenibles que generan un gran impacto”

Disertantes: Sebastián Coll (intendente del parque nacional Ciervo de los Pantanos), María Victoria Bandin (directora de Innovación del Municipio), Andrés Mucilli (subsecretario de Producción del Municipio). Horario: De 12:30 a 13:30, en Espacio de Coloquios.

Tema: “Consumo responsable y Pymes sustentables: agentes de cambio desde la producción”

Disertante: Dafna Nudelman “la loca del taper” (activista de consumo responsable). Horario: De 14:00 a 15:00, en Espacio de Coloquios.

Tema: “Ciberseguridad. Los nuevos desafíos del mundo digital”

Disertante: Sebastián Davidovsky (periodista). Horario: De 15:15 a 15:50, en Espacio de Coloquios.

Tema: “Crypto: ¿un fenómeno efímero o la revolución de las finanzas?”

Disertante: Ignacio Carballo (especialista en criptomonedas y consultor de empresas). Moderador: Sebastián Davidovsky (periodista). Horario: De 16:00 a 16:40, en Espacio de Coloquios.

Día 3 – Sábado 11:

Tema: “Emprender y vivir con conciencia es posible”

Disertante: Julián Weich (actor, conductor y activista). Horario: De 11:00 a 12:00, en Auditorio.

Tema: “Cannabis legal: el impacto en la vida de las personas. Salud, cultivo e industria”

Disertantes: Sebastián Basalo (director de la revista THC) y Graciela Pardo (consultora psicológica, integrante de la ONG Mamá Cultiva). Horario: De 12:15 a 13:15, en Auditorio.

Tema: “Transformando chicos en superhéroes”

Disertante: Gino Tubaro (inventor y creador de Atomic Lab, una organización que le regala prótesis a chicos que perdieron sus brazos). Horario: De 13:30 a 14:30, en Auditorio.

Tema: “Negocios en la era digital: claves de marketing para empresas que crecen”

Disertante: Sebastián Paschmann (director de Proteína Marketing y mentor de Endeavor). Horario: De 14:45 a 15:45, en Auditorio.

Tema: “Contexto político, económico y social para la toma de decisiones”

Disertantes: Romina Manguel (periodista) y Jairo Straccia (periodista). Horario: De 16:00 a 17:00, en Auditorio.

La segunda edición de Expo Escobar se llevará a cabo del jueves al sábado, entre las 10 y las 18, en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Flor (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), con entrada libre y gratuita.

Fuente: El Día de Escobar

