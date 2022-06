Enhorabuena: Pusieron barreras en un peligroso paso a nivel de Escobar

Se trata del cruce ferroviario que está en Paseo de Julio y Sarmiento, donde ocurrieron decenas de accidentes, muchos de ellos trágicos. La colocación del dispositivo fue realizada por Trenes Argentinos.

Tuvieron que pasar muchos años, muchos accidentes y numerosas tragedias, hasta que por fin el paso a nivel de la calle Paseo de Julio, en Belén de Escobar, tenga barreras y deje de ser una trampa mortal para conductores desprevenidos.

Días atrás, Trenes Argentinos puso en funcionamiento el dispositivo, cuya colocación se da en el marco de un proyecto integral de modernización que la empresa estatal está llevando a cabo en distintos ramales, especialmente en el que une Zárate con Villa Ballester.

El cruce ferrroviario de la calle Paseo de Julio, casi Sarmiento, está ubicado a unos mil metros de la estación de la ciudad, a la altura del barrio Philips. Y si bien tiene una visibilidad aceptable, la ausencia de barreras lo convirtió en un peligro latente, donde ocurrieron accidentes de todo tipo y muchas personas perdieron la vida.

Además de las barreras, la obra incluyó la colocación del laberinto para peatones sobre una base de hormigón junto a la instalación de cartelería informativa.

La novedad fue celebrada por los vecinos en las redes sociales. “¡Por fin tenemos barrera! 38 años que vivo en barrio Philips y esto era impensado. Se celebra”, expresó Marta González en un grupo de Facebook donde decenas de escobarenses también dieron su opinión.

“Impresionante. Creía que me iba a morir sin verla, felicitaciones”, comentó Mirta Benítez. Por su parte, Candela Fister contó una vivencia personal que tuvo en ese paso a nivel: “A nosotros nos agarró el tren en la camioneta de atrás, nos dejó destartalados hace cosa de 15 años. No sé lo que pasó, esa vez miramos a ambos lados y no lo vimos venir. Pero bueno, lo pudimos contar”.

La colocación de las barreras no es un hecho aislado sino que se da en el marco de un programa de inversión en infraestructura ferroviaria que Trenes Argentinos está llevando a cabo en distintos ramales.

En Belén de Escobar, por ejemplo, recientemente se remodelaron los pasos a nivel de la avenida Tapia de Cruz y de la calle Estrada, así como también se reacondicionó la estación, sumado al apreciable aumento en la frecuencia del servicio.

