Buscan en Maquinista Savio a una joven que lleva más de un mes desaparecida

Se llama Belén Pérez. Tiene 22 años, 2 hijos y está embarazada de cinco meses. La familia sospecha de su pareja: “Se la pasaba pegándole”, declaró el padre de la joven, quien afirmó estar “desesperado”.

Una familia de la localidad de Maquinista Savio busca intensamente a Belén Pérez, de 22 años, quien se encuentra desaparecida desde el pasado 14 de enero.

La joven está embarazada de cinco meses y tiene dos hijos, de dos y tres años de edad. Su familia señala al novio como presunto responsable, ya que hay testigos que lo vieron golpeándola salvajemente el día previo a su desaparición.

“Sospecho que él le hizo algo, porque no quiere hablar. Ella vivía con él, tiene que saber dónde está. Dice que se fue y lo dejó, pero no creo que una madre deje a sus dos hijos con el padre y no vuelva más”, declaró Luis, padre de Belén, a Telenueve.

“El 14 de enero me llamó mi hija mayor porque él le estaba pegando en la esquina de la casa. Fui yo y salió corriendo. Siempre la vivió maltratando. Hay denuncias en el Juzgado de Paz de Escobar, nunca le hicieron la perimetral. Va y viene y cuando la policía lo va a buscar no lo encuentra”, afirmó el hombre, quien admitió estar “desesperado”.

Por su parte, una hermana de Belén, llamada Catalina, agregó: “Ella nunca tuvo comunicación con nosotros, porque sus celulares él se los rompía o los vendía… Lo llevaron a declarar y lo soltaron a la tarde, pasó por casa riéndose”.

“Él la venía golpeando. Ella gritaba y lloraba. Mi papá vio esa situación e intentó que pararan, pero los dos se fueron”, relató.

Belén, como su familia, es de la localidad de Lagomarsino, perteneciente al partido de Pilar, pero se encontraba conviviendo con su novio en Maquinista Savio. Su pareja, Armando Ávalos, asegura desconocer el paradero de la madre de sus hijos.

La joven es de contextura delgada, tez blanca, pelo castaño y ojos marrones. En su muñeca tiene un tatuaje que dice “Valentín”.

A quien pueda dar datos de su paradero se solicita comunicarse con su hermana al 11-5839-5305 o con su tía al 112494-7820 o con su padre al 11-3055-7233.

Fuente: El Día de Escobar

