Un empresario escobarense desapareció haciendo kitesurf en el Río de la Plata

Sucedió este sábado, a la altura de la localidad bonaerense de Berazategui. Valentín de María estaba con su novia, quien lo vio caerse y pidió ayuda. Se había metido al agua sin chaleco salvavidas. Prefectura no logra localizar su cuerpo.

Un empresario de 48 años es intensamente buscado desde el sábado a la tarde, luego de que desapareciera mientras realizaba kitesurf en el Río de la Plata, a la altura de la localidad bonaerense de Berazategui. Estaba sin chaleco salvavidas, se cayó de la tabla y nunca regresó a la costa.

Se trata de Valentín de María, quien vive en Belén de Escobar y tiene una fábrica de hilos industriales, según publicaron medios porteños. Es padre de un adolescente, amante de la náutica y desde hace más de dos décadas el kitesurf. Se trata de una disciplina de deslizamiento sobre el agua con una tabla y cuya tracción se realiza con un dispositivo similar al de un parapente.

Fue su novia quien lo vio caerse y pidió ayuda. Desde entonces, hace ya dos días, comenzó una intensa búsqueda a la cual Prefectura se sumó con personal especializado, una moto de agua, un semirrígido, un guardacostas y un helicóptero.

“Se metió con un equipo prestado, pero no tenía chaleco. Se confió y fue una desgracia. Valentín es un tipo que tenía muy buen estado físico y hacía esto de manera habitual”, contó Alejandro Cao, el cuñado del kitesurfista desaparecido, a Infobae.

De María estaba con su pareja y unos amigos: fue uno de ellos quien le prestó la tabla y la vela. “Dale metete, yo te doy mi equipo”, le habría dicho.

“Como no tenía chaleco, mi cuñado dudó, pero al final se metió. Fue una decisión muy desacertada, porque tampoco había guardavidas. Tras su caída, una persona fue a rescatarlo con una moto de agua, pero no pudo hacer mucho. Toda una sucesión de hechos desafortunados”, contó Cao.

Además, dijo que en esa zona “el Río de la Plata es un charco, no es tan profundo”, y que por ello no sabe bien “qué pasó”, aunque desde hace años especialistas advierten sobre los riesgos del río para aquellos que ingresan a sus aguas a bañarse, no sólo por la contaminación sino por las imprevistas corrientes y remolinos que dificultan muchas veces el nado hacia la costa.

El hombre también manifestó su preocupación por el operativo de búsqueda. “Es muy importante que no quede inconcluso”, sostuvo.

Por el caso intervino la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°5 descentralizada de Berazategui, a cargo de Laureano Carlos Riera.

Hace seis meses, el sábado 26 de junio de 2021, se reportó un caso similar en las playas de San Clemente del Tuyú. Desde entonces, María Victoria del Rosario Pardo (30), aficionada al kitesurf y ex jugadora de hockey del Club San Martín, está desaparecida.

