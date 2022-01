Escobar tuvo más de 1.900 contagios de Covid en la primera semana de 2022

El avance de la tercera ola, con la variante Ómicron como predominante, escaló de manera exponencial y alcanzó números récord de casos positivos. Por el rebrote, en los centros de vacunación se reactivó fuerte la aplicación de primera dosis.

La llegada de la variante Ómicron al país lo complicó todo. Cuando parecía que el coronavirus estaba en retirada, la nueva cepa, con su altísima transmisibilidad, alteró por completa la situación epidemiológica. A tal punto que la tercera ola de coronavirus supera día tras día nuevos récords de personas contagiadas.

Lo que sucede en el partido de Escobar es un reflejo de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en gran parte del país y, sin exagerar, también en casi todo el mundo. La variante Ómicron, que ya circula claramente en forma comunitaria, está exhibiendo un potencial de contagiosidad nunca visto. Las largas colas en los centros de testeos son una imagen que no se había visto en las dos etapas anteriores de la pandemia. Los niveles de positividad tampoco se habían visto antes.

En la primera semana de enero se registraron 1.920 nuevos casos positivos de coronavirus a nivel local, lo que da un promedio diario de 275 casos. El día con más contagios fue este viernes: 589.

El promedio diario de diciembre había sido de 32. De hecho, en el último mes del año se habían registrado 1.004 nuevos infectados, casi la mitad que en lo que va de enero.

De acuerdo a las estadísticas que publica el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en su sitio web, desde el inicio de la pandemia en Escobar se confirmaron 36.925 infectados. La cifra, como se sabe, es una referencia simbólica, ya que todos los expertos coinciden en que son muchos más los casos que no se confirman o que transcurren de manera asintomática.

✳️ Coronavirus en Escobar: 589 contagios en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas se registraron 589 nuevos contagios y ninguna muerte, mientras que 3.231 personas se vacunaron. A nivel nacional se reportaron 110.533 nuevos contagios y 42 muertes. pic.twitter.com/sRGmips41H — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) January 8, 2022



Simultáneamente, el fuerte rebrote del virus hizo que muchas personas asistan por primera vez a un vacunatorio. El número es contundente: en la semana inicial de 2022 se aplicaron 3.789 primeras dosis, más de 540 por día en promedio. Un claro indicio de que el mayor nivel de contagiosidad terminó por convencer a los más reticentes.

En la actualidad, 228.547 escobarenses se aplicaron la primera dosis, lo que representa casi el 90% de la población. Al mismo ritmo también creció el suministro de segundas dosis: en los últimos siete días se aplicaron 3.226 y ya son 191.815 las personas que completaron su esquema (75% de la población).

El mayor repunte en las inmunizaciones se registra en la tercera dosis o dosis de refuerzo: en la primera semana del año se suministraron 8.670 y ya son 37.180 los escobarenses que cuentan con el máximo nivel de protección frente al Covid.

El alto nivel de población vacunada es lo que explica que esta tercera ola no tenga, ni de cerca, la letalidad de las dos anteriores. No obstante, en lo que va de este año ya se reportaron tres fallecimientos y también se registraron nuevas internaciones. En la mayoría de los casos se trata de personas que no estaban vacunadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios