Tragedia en el Acceso Pilar: Joven garinense falleció en un violento accidente

El lamentable suceso ocurrió en la bajada de la ruta 26, cuando perdió el control del auto y salió despedido por el parabrisas, porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Tenía 29 años.

Un automovilista de 29 años falleció este viernes a la madrugada tras perder el control de su vehículo cuando circulaba por el Acceso Pilar de la autopista Panamericana, a la altura de la intersección con la ruta provincial 26, en la localidad de Del Viso.

Fuentes de la Comisaría 4ª de Manuel Alberti, que intervino en el hecho, consignaron que el accidente se produjo poco después de las 5 de la madrugada, cuando el conductor perdió el control de su Ford Escort (patente SAX-392) en la bajada del puente de salida de Del Viso.

La víctima fue trasladada en una ambulancia del SAME hasta el Hospital Sanguinetti de Pilar. Como consecuencia de las graves heridas recibidas, ingresó en estado crítico y minutos después el personal médico informó su deceso, según el portal Pilar a Diario.

De acuerdo a la misma versión periodística, el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad y salió despedido del vehículo.

En el lugar trabajaron peritos de Policía Científica y se solicitaron las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente. Hasta el momento tampoco se pudo dar con testigos.

El conductor fue identificado como Brian Ayala, quien se domiciliaba en la localidad de Garín y trabajaba en el local de Jumbo de Nordelta. El hecho fue caratulado “averiguación de causales de muerte” e interviene la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

La noticia de generó una inmensa consternación en Garín y las expresiones de dolor de amigos, compañeros de trabajo y vecinos se multiplicaron en las redes sociales. Su novia, Karina Alegre, publicó un mensaje conmovedor en su página de Facebook.

“Descansá mi amor, descansá… Me dejaste un vacío enorme. Un día antes me dijiste que querías tener un hijo. Me fuiste a buscar al laburo y estabas muy contento, cantando feliz cuarteto. Y lo peor fue que me dijiste: ‘si me llega pasar algo, te vas acordar de mi cantando… un día antes del accidente me lo dijiste”, expresó la joven, con quien llevaba diez años de relación.

El velorio de Ayala se llevó a cabo este sábado en una cochería de Belén de Escobar.

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios