Trágico accidente en la avenida San Martín: falleció un joven conductor

Un vehículo que circulaba a altas velocidades en la madrugada del sábado terminó incrustado contra un árbol a la altura de la Sociedad de Fomento Villa Vallier. A causa del impacto, el muchacho que lo conducía perdió la vida en el acto.

Noticia en Desarrollo /// Un trágico accidente ocurrió este sábado a la madrugada sobre la avenida San Martín, en la ciudad de Belén de Escobar, donde un joven conductor que circulaba a altas velocidades perdió la vida tras impactar contra un árbol.

El doloroso episodio tuvo lugar minutos antes de las 5 sobre la avenida San Martín al 2000, frente a la Sociedad de Fomento, Cultural y Deportiva Villa Vallier, cuando un Chevrolet Onix que se desplazaba a altas velocidades en sentido al Paraná de las Palmas chocó frontalmente contra un árbol.

El impacto fue tan fuerte que el vehículo quedó completamente destruido y su conductor falleció en el momento. Según las primeras informaciones, era el único ocupante del rodado, que quedó dentro del parque de una vivienda lindera a una residencia de adultos mayores.

“Todavía no sabemos qué paso, hasta que no estén las pericias no se sabe, los resultados demoran un mes. Por las cámaras lo único que se ve es que se le fue el auto, no se sabe si se cruzó algo adelante o qué pasó”, comentó el hermano de la víctima, Lucio Aguilar, en el adelanto de la noticia que El Día de Escobar publicó en Facebook.

En el lugar se hicieron presentes bomberos voluntarios, una ambulancia del SAME y personal policial.

En medio de un inmenso dolor, especialmente de su familia y de su madre, los restos del joven fueron inhumados este domingo en el cementerio municipal de Escobar.

