Falleció el ex campeón mundial de kick boxing y ex concejal Jorge “Acero” Cali

Fue encontrado sin vida este domingo a la mañana en un hotel de La Pampa, donde la noche anterior había presenciado una velada de box. Habría sufrido un infarto. Estaba retirado de la política desde 2019 y vivía en el country Septiembre.

Víctima de un infarto, falleció este domingo en La Pampa el ex campeón mundial de kick boxing y ex presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Jorge “Acero” Cali, de 49 años, quien hallado sin vida por la mañana en un hotel de la ciudad de Santa Rosa.

Según informaron los medios locales, el ex deportista se alojaba en una habitación del hotel La Campiña de Santa Rosa, ubicado sobre el kilómetro 504 de la ruta nacional 5. Las primeras hipótesis señalan que tuvo un paro cardíaco a causa de una “cardiomialgia severa”.

Cali estaba desde el viernes en la capital de esa provincia junto a la comitiva de la empresa Chino Maidana Promotions, de la cual era CEO. De hecho, su compañero de habitación lo descubrió sin signos vitales y alertó a las autoridades del hotel.

“Los policías hablaron con las personas de la comitiva que auspició la velada de boxeo y le contaron que fueron los que lo encontraron a Cali sin signos vitales en la habitación donde se hospedaba”, le informaron fuentes del caso al portal Infobae.

Por su parte, la compañía que gerenciaba emitió un comunicado dando detalles de lo sucedido. “Se contactó a una ambulancia para constatar la muerte del paciente, quien era de alto riesgo y había sido intervenido quirúrgicamente para la colocación de varios stents hace algún tiempo”, informó.

“Jorge ‘Acero’ Cali fue varias veces campeón mundial de kickboxing y, en su afán por mejorar el mundo del boxeo y apoyar el desarrollo de los deportes, fundó, junto a Marcos ‘Chino’ Maidana, la empresa Chino Maidana Promotions. Desde la empresa hacemos llegar nuestras sentidas condolencias a sus familiares, amigos y allegados”, lo despidieron.

La noche anterior, el ex luchador estuvo presente al costado del ring viendo los combates que se desarrollaron a lo largo de la velada junto a su compañero Maidana. De hecho, prometió concretar la pelea entre ambos, anunciada antes de la pandemia.

De gran trayectoria en la década del noventa, Cali popularizó una de las artes marciales más sofisticadas a base de su notable rendimiento y carisma. Sus títulos internacionales le permitieron presentar una serie de combates en el mítico Luna Park, donde el público aceptó con euforia el espectáculo que hasta ese entonces no era tan conocido por los argentinos.

En sus últimos años de carrera se radicó en el country Septiembre, de Ingeniero Maschwitz. Ya alejado del ring, decidió incursionar en la arena política.

Apoyado por el gobernador bonaerense y entonces candidato a presidente Daniel Scioli, el ex luchador en 2015 buscó ser uno de los precandidatos a intendente por el Frente para la Victoria. Terminó resignando su postulación, pero fue tercero en la lista de concejales de Ariel Sujarchuk y obtuvo una banca en el Concejo Deliberante.

Tres meses después de asumir, en febrero de 2016, se enfrentó al jefe comunal. Aliado con el macrismo y a los concejales que respondían al ex intendente Sandro Guzmán, logró la destitución del entonces presidente del Legislativo, Hugo Cantero, y pasó a ocupar su lugar.

“Fue un consenso general, no algo tan particular. Hubo diálogo con todos los concejales, no es que yo los impuse y les dije ‘quiero que me voten’. La gente votó un cambio, definitivamente, y yo tengo todas las características para serlo”, declaró en una entrevista con la revista DIA 32.

Sin embargo, su paso por la presidencia del Concejo fue breve y terminó envuelta en un escándalo. Un informe del noticiero Telenoche que lo vinculaba con la construcción de un emprendimiento recreativo de dudosa legalidad en los fondos del barrio parque El Cazador lo dejó contra las cuerdas.

El ex luchador siempre argumentó que se trataba de una operación de prensa en su contra, pero en diciembre de 2016 fue desplazado del cargo por unanimidad y por el mismo camino que había llegado, diez meses atrás: la destitución, con el agravante de una denuncia por corrupción. Fue un golpe de nocaut para su proyecto político.

Herido y en soledad, prácticamente se desentendió de la función legislativa. En 2018 faltó al 45% de las sesiones. Un año después, se tomó licencia que duró hasta el final de su mandato.

“Mi idea es seguir trabajando para la gente de Escobar. Sobre todo, para la que no se siente representada con la clase política. Creo que hay un espacio muy importante que hoy está ocupado por el ciudadano, que rompió el silencio y pretende ser parte en 2019”, afirmó en aquel entonces. No obstante, en las elecciones 2019 no pudo conseguir una lista para competir y terminó alejándose de la política.

Desde entonces, se volcó a la organización de peleas de box junto al ex campeón del mundo Marcos “Chino” Maidana. La muerte lo encontró mientras cumplía esa actividad.

