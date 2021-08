Impresionante: Caminaba por la calle y se le vino encima un poste de luz

Producto del fuerte temporal, una columna de alumbrado se desplomó en el barrio 24 de Febrero y cayó sobre una chica de 14 años. Está internada en el hospital Erill, pero se encuentra fuera de peligro.

Una menor de 14 años se llevó el susto de su vida este domingo a la tarde: una columna del alumbrado público se desplomó encima suyo mientras caminaba por el barrio 24 de Febrero, en la localidad homónima. Afortunadamente, una camioneta estacionada en el lugar amortiguó el impacto y le salvó la vida.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 16, a metros de la Escuela Técnica N°2, por donde la chica iba caminando junto a sus amigas. Producto del fuerte temporal, un poste de luz cedió justo en ese momento y alcanzó a golpearla.

“Mi hija estaba con unas amigas, fueron al shopping porque una de ellas cumplió 15 años y fueron a comer. Después pasaron por el colegio y estaban volviendo hacia la Petro para tomar el colectivo e ir a casa. Ahí, al pasar cerca de la columna, se desplomó y le pegó un poco a ella, ya que la otra parte cayó sobre un auto. Eso la salvó de todo el peso de la columna y hoy está viva”, contó su madre a Letras de Garín.

La infortunada adolescente quedó tendida en el suelo hasta que fue atendida por personal de Prevención Comunitaria y trasladada a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín, ante la preocupación de los vecinos que presenciaron el accidente.

“Yo no presencié nada, ya que no estaba con ella. Me llamó una mamá, que la acompañó a la UDP. Yo fui hasta allá”, detalló la mujer.

Más tarde la menor fue derivada al hospital provincial Enrique Erill, en Belén de Escobar. “Gracias a Dios no está grave. No tiene lesiones internas, ni tampoco fracturas”, concluyó su madre.

Mientras tanto, la chica continúa internada después de haber sufrido un susto enorme, aunque con la fortuna de haber salvado su vida de manera casi milagrosa.

