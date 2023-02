La respuesta del Municipio a los vecinos de Loma Verde por el programa Procrear

Aseguran que se preservará la mayor cantidad posible de árboles existentes y que por cada uno que se retire se plantarán diez. Además, acusaron de “hipócritas” a quienes cuestionan el proyecto habitacional.

El inminente inicio de la construcción de 180 departamentos de tres ambientes en la localidad de Loma Verde, a través del programa nacional Procrear, generó en los últimos días una fuerte polémica entre el Municipio y los vecinos que se oponen al proyecto. A tal punto que este viernes hubo una manifestación en la Colectora Oeste, mientras que el intendente interino Carlos Ramil trató de “hipócritas” a quienes cuestionan la iniciativa.

Los principales cuestionamientos al proyecto tienen que ver con el impacto que podría tener en su entorno un desarrollo de esta escala, especialmente en la circulación vehicular, y también con la conservación de la frondosa y antigua arboleda existente en el predio, sito en la Colectora Oeste a la altura del kilómetro 56 de la autopista Panamericana, entre las calles Leguizamo y Old Man.

Sobre este último punto, que fue la consigna central de la protesta vecinal del viernes, desde el Municipio aseguraron que en los últimos días se realizó en el predio “un exhaustivo relevamiento donde se identificó la cantidad de árboles, su especie y su estado de conservación”.

“El objetivo fue y es tener bien en claro el panorama del lugar en el que se emplazarán las viviendas para respetar el entorno natural. En algunos casos se realizarán tareas de poda correctiva y, a su vez, se preservará la mayor cantidad posible de árboles que hay en el predio”, se informó en un comunicado de prensa.

Del mismo modo, las autoridades se comprometieron a que “en caso de ser necesario retirar algún ejemplar, se lo reemplazará por diez ejemplares de árboles nativos”.

La respuesta oficial no quedó en eso sino que fue más allá y cuestionó a quienes se oponen a esta iniciativa. “Nos preguntamos si los que critican por atrás no tienen problemas en talar sus árboles para emprendimientos privados. No defienden árboles, atacan el desarrollo de Escobar, siendo cómplices de la usurpación, de lotes y de calles”, arremetió el texto oficial.

Ese párrafo fue un inequívoco tiro por elevación al Club Privado Loma Verde, cuyo ingreso da a la parte posterior del predio donde se construirá el complejo de departamento, sobre la calle Old Man. Parte de ese inmueble “está siendo usufructuado sin ningún tipo de habilitación” por ese country “para alojar caballos”, según informó la Comuna. Pero no es eso lo único: las autoridades también denunciaron la existencia de “una obra irregular del desagüe de cloacas de la planta de tratamiento de ese barrio”.

El intendente interino Carlos Ramil no se quedó atrás: “Quienes critican este emprendimiento para construir soluciones habitacionales no defienden árboles, defienden sus propios intereses. Fuimos nosotros quienes preservamos 10 mil hectáreas como humedales que antes eran industriales”, expresó en otro comunicado.

“Basta de hipocresía. Nadie se puede apropiar de un lugar que no le pertenece ni negar el derecho a la vivienda. La Municipalidad no solo se preocupa porque Loma Verde siga verde: gestionamos para que todo el partido se desarrolle de manera sostenible. Nos negamos a tener que elegir entre soluciones habitacionales y cuidado del ambiente. Elegimos ambas”, concluyó el jefe comunal interino.

Desde el Municipio también remarcaron las políticas y acciones que se implementaron en materia de sostenibilidad y medio ambiente, desde programas de reciclado y de huertas hasta el parque solar ubicado justamente en Loma Verde.

Además, señalaron que, a través del Plan de Arbolado Urbano, ya se plantaron 6.000 árboles nativos y el objetivo es llegar a 10.000.

Características del proyecto

La construcción de 180 departamentos de tres ambientes con todos los servicios – incluyendo cocheras- se anunció en octubre del año pasado. El desarrollo tendrá una construcción “de baja altura e incluirá espacios verdes”, según informó el Municipio, y se llevará a cabo en una fracción de tierra triangular con frente a la Colectora Oeste, entre las calles Old Man y Leguizamo, a la altura del kilómetro 56 de la autopista Panamericana.

Esa fracción de tierra, hasta ahora libre de edificaciones y caracterizada por una frondosa arboleda, pertenecía a la Dirección Nacional de Vialidad. Pero hace unos meses la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) transfirió el inmueble al fondo fiduciario público Procrear para que se lleve adelante el proyecto.

La iniciativa contempla una inversión de 4.269 millones de pesos por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, que adjudicó la obra a la empresa PECAM S.A. El plazo convenido para la construcción de las 180 unidades habitacionales es de 14 meses.

Los vecinos del partido de Escobar interesados en saber más sobre el proyecto pueden comunicarse vía WhatsApp al 11-2652-9431 o llamar al 11-2150-0298.

Fuente: El Día de Escobar

