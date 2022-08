Se inauguró en Escobar el paso bajo nivel de la calle Pablo Podestá

El acto estuvo encabezado por el presidente Alberto Fernández y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera. “Cada vez que vine a Escobar lo hice para poner en marcha algún proyecto o inaugurar una obra”, remarcó.

En un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, quedó oficialmente inaugurado este jueves al mediodía el paso bajo nivel de la calle Pablo Podestá en la ciudad de Belén de Escobar. Junto al primer mandatario estuvieron el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, el intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk y el intendente interino Carlos Ramil.

El jefe de Estado arribó al boulevard Podestá pasadas las 12.30, donde lo esperaban las autoridades invitadas y un puñado de no más de doscientos militantes que quedó detrás de las vallas, a unos cien metros del escenario, entremezclado con vecinos. Minutos antes había llegado desde la quinta presidencial de Olivos en helicóptero y descendió en el predio de la Asociación Boliviana de Escobar, en el barrio Lambertuchi, donde fue recibido por sus directivos.

El primer orador del acto fue Sujarchuk, quien enseguida le hizo un guiño al invitado de honor. “Querido presidente, a partir de este momento te transformás en el presidente en ejercicio que más veces visitó el partido de Escobar en la historia”, le dijo, de entrada.

En efecto, tal como había anticipado El Día de Escobar, esta fue la cuarta presencia protocolar de Fernández en el distrito desde diciembre de 2019, sin contar su participación en el lanzamiento de la lista del Frente de Todos para las elecciones primarias del año pasado, que se realizó en Garín.

“Es un verdadero orgullo que estés acá y tengas este récord”, agregó. Y siguió: “La segunda presidenta que más veces vino a Escobar es Cristina, que vino tres veces y a quien tienen que dejar de perseguir judicialmente por todo lo que hizo por los argentinos”, enfatizó, ensayando una defensa de la vicepresidenta ante la ofensiva judicial en su contra.

“No son mil millones de inversión, es el crecimiento del distrito”, remarcó el jefe comunal en uso de licencia y actual secretario de Economía del Conocimiento, quien repasó las obras que se hicieron y que están en ejecución en el distrito con financiamiento del gobierno nacional.

La alocución de Sujarchuk se vio interrumpida en un momento por los bocinazos de un tren que se dirigía a la estación de Escobar, algo que fue celebrado por autoridades y público. “Esto es música”, soltó, sonriente. Y retomó la palabra con un anuncio resonante: la puesta en marcha del Hospital del Bicentenario, en Garín, antes de que termine 2022.

“Hablando de las obras, y de qué pasó y de adónde fue la plata, hubo un gobierno que empezó el hospital del Bicentenario, que fue el de Cristina; hubo otro gobierno, que fue el del presidente anterior, que paralizó las obras; y hay un gobierno que las retomó, que es el de Alberto Fernández, y las vamos a terminar. Antes de fin de año va a estar funcionando el hospital del Bicentenario”, aseguró Sujarchuk, entre aplausos.

En otro tramo, comparó el financiamiento nacional y provincial recibido por Escobar durante el anterior período de gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y María Eugenia Vidal en la gobernación, con el actual. “Ajustados por inflación, para que nadie diga que manejamos los números, en los cuatro años del gobierno anterior el partido de Escobar recibió 1.200 millones de pesos. En los dos años y medio que lleva este gobierno, ya recibimos 4.218 millones, un 351% más”, sostuvo.

“Así, con una Argentina que se pone de pie, una provincia en marcha y un municipio que trabaja, vamos transformando la vida de la gente”, afirmó. Y ya en el final le agradeció al presidente la confianza depositada en él para designarlo al frente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al que renunció para sumarse al gabinete del ministro de Economía, Sergio Massa. “Para un militante, ser parte de este proceso histórico es un gran orgullo”, concluyó.

🗣️ Sujarchuk reclamó “que dejen de perseguir judicialmente” a Cristina Fernández Durante la inauguración del paso bajo nivel de Escobar, el intendente en uso de licencia sostuvo que la vicepresidenta es hostigada “por todo lo que hizo por los argentinos”. https://t.co/8nY5ObmfP6 pic.twitter.com/RRVqPSccJo — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) August 25, 2022

Después de la proyección de un video institucional, tomó la palabra el ministro de Transporte. “Nos martillan todo el día con que este gobierno no tiene conducción, no tiene rumbo, y este es un gobierno de coalición nacional y popular que tiene definido hacia dónde queremos ir: que es el desarrollo con crecimiento de nuestro pueblo. Fíjense si no hay dirección y no hay rumbo con todas las obras que mencionó Ariel”, remarcó Guerrera.

El funcionario massista también reivindicó la figura presidencial: “Que nunca digan que este es un presidente unitario, porque ha incrementado los subsidios en los destinos al interior del país en transporte de pasajeros como nunca en la historia”.

“Este es un pequeño ejemplo de todo lo que se hizo a pesar de la pandemia. Este paso bajo nivel marca a las claras que no estuvimos haciendo acting, que no estuvimos presentando escenificaciones en ningún distrito, y hoy estamos materializando uno de los íconos de la gestión, que es conectar y unir a la gente. Esto no es solo material, es simbólico: el tren nos une, pero también este gobierno vino a unir a las argentinas y a los argentinos”, cerró.

La construcción de 27 pasos bajo nivel en la provincia de Buenos Aires es parte de un Plan de Modernización del Transporte que llevamos adelante con el objetivo de ordenar el tránsito y brindarle más seguridad a las y los vecinos.#ElTrenNosUne#PasoBajoNivel#PrimeroLaGente🇦🇷 pic.twitter.com/JWSc1bCOWk — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) August 25, 2022

Alberto Fernández fue el tercer y último orador. A poco de iniciar su alocución, le pasó lo mismo que a Sujarchuk: el lento paso de un tren en dirección a Maschwitz lo obligó a hacer silencio y darse vuelta para mirar a la formación, aplaudiendo y haciendo bromas sobre la insistencia del maquinista con la bocina. “Se ve que está re contento el tipo”, lanzó, entre risas.

“Tenemos un problema de inflación, yo lo sé, me hago cargo y estamos trabajando para buscarle una solución al problema de los precios. Pero también quiero que no olviden lo que hemos hecho, que es mucho. Del año 2020 al día de hoy se han creado más de 1,3 millones de puestos de trabajo; hay mucha inflación pero el consumo no baja y sigue creciendo; la actividad industrial está al 70% de su capacidad instalada, la producción crece todos los meses y el PBI argentino ha crecido más de seis puntos en el primer semestre”, repasó el presidente.

“Muchos no quieren mostrar estas cosas y lo único que buscan es sembrar el desánimo. Yo sé que después de la tragedia es más fácil sembrar el desaliento y que germine, pero yo voy a sembrar esperanzas y voy a sacar el país adelante. Vamos a demostrarles a los agoreros de siempre, a los perseguidores eternos y a los enjuiciadores eternos, que no nos van a parar”, enfatizó, en el tramo más firme de su discurso.

“Aunque un juez diga lo contrario, nosotros seguimos creciendo que donde hay una necesidad hay un derecho. Nadie nos va a quitar eso de la cabeza”, completó.

En el cierre de su mensaje, que se extendió unos quince minutos, retomó el anuncio que había lanzado Sujarchuk. “Cada vez que vine a Escobar fue para poner en marcha algo o inaugurar una obra como esta. Y espero que antes fin de año, el hospital que empezó Cristina, lo pueda inaugurar junto a todos ustedes”, afirmó, levantando los últimos aplausos.

🚊10.000 personas beneficiadas por día con el primer #PasoBajoNivel de Escobar que hoy inauguramos ✅ Esta obra mejorará la seguridad vial para peatones y vehículos, y permite aumentar la frecuencia del servicio ferroviario. pic.twitter.com/evBCHgqf6V — Alberto Fernández (@alferdez) August 25, 2022

Del acto también participaron la presidenta de AySA, Malena Galmarini; el presidente de Trenes Argentinos, Martin Marinucci; el vicepresidente de Trenes Argentinos, Rodrigo Álvarez, y el gerente de la línea Mitre, Iván Kildoff, entre otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

El paso bajo nivel de la calle Podestá se llevó a cabo con un financiamiento de $1.080 millones por parte del Ministerio de Transporte de la Nación. La obra consistió en el montaje de cuatro puentes, la construcción de carriles vehiculares subterráneos, pasos peatonales, escaleras, rampas y pasarelas y la instalación de iluminación LED, cámaras de vigilancia y señalización.

Con este nuevo acceso se descomprimirá el tránsito vehicular en el casco céntrico de Belén de Escobar, además de generar una nueva conexión interurbana entre los barrios Stone y San Marcos.

Para su construcción se ejecutaron 1.400 metros cúbicos de hormigón en su estructura y 5.800 metros cuadrados de hormigón para pavimentar las calles contingentes (Esquiú, Capello, 12 de Febrero y avenida Güemes), se intervino la red de desagües pluviales y se realizó la puesta en valor de la vía pública con la colocación de mobiliario urbano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

