Alberto Fernández participará de un acto en Escobar la semana que viene

El presidente Alberto Fernández participará el próximo martes de la inauguración del parque solar municipal de la localidad de Loma Verde, según confiaron esta mañana fuentes del Ejecutivo local consultadas por El Día de Escobar. Será la cuarta visita oficial al distrito desde su llegada a la Casa Rosada.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial, voceros del Palacio Municipal señalaron que el comienzo del acto está estipulado para las 9 y contará con la presencia del primer mandatario. Hay cierta prudencia porque la inauguración inicialmente estaba prevista este miércoles 29, pero se postergó por la agenda de los funcionarios nacionales. No obstante, se cree que esta vez la fecha no se moverá.

El flamante parque solar está emplazado en un predio que se encuentra sobre la calle Congreve, esquina Viraró. Tiene una superficie de seis hectáreas, de las cuales la mitad se destinará a esta iniciativa. Su desarrollo está a cargo de la empresa Ingalfa, con una inversión aproximada de 200 millones de pesos.

La energía limpia producida tendrá variaciones de acuerdo con las condiciones climáticas, pero puede llegar a un máximo de 2,3 MWh, superando la cantidad que actualmente consumen la totalidad de las dependencias municipales del distrito, según indicaron fuentes oficiales.

Del proyecto también participa la Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Escobar Norte, que tiene la concesión del servicio en Loma Verde y es pionera en el campo de la energía solar a nivel local.

La decana entidad lomaverdense construyó un tendido de media tensión de 700 metros y una cámara transformadora para transportar a la red la energía que produzcan los paneles instalados en el parque solar.

“A través de este proyecto estamos haciendo realidad un gran sueño, ya que vamos a producir de manera sostenible y ecológica una gran cantidad de energía renovable para abastecer al partido sin contaminar el ambiente”, afirmó en sus redes sociales el intendente en uso de licencia Ariel Sujarchuk.

En caso de concretarse su participación, Alberto Fernández se convertirá en el presidente que más visitas institucionales realizó al partido de Escobar estando en ejercicio.

La primera fue el 20 de febrero de 2020, a dos meses de haber asumido y a uno del inicio de la cuarentena por la pandemia de Covid-.19, cuando participó de la inauguración de una planta de producción de medicamentos oncológicos biosimilares perteneciente al laboratorio Mabxience en el parque industrial de la localidad de Garín.

La segunda visita fue seis meses después: el 28 de septiembre, con motivo de la inauguración del hospital municipal Néstor Kirchner en Maquinista Savio. En ese acto también estuvieron el gobernador Axel Kicillof y los diputados nacionales Sergio Massa y Máximo Kirchner, entre otras autoridades.

Por su parte, el 28 de octubre del año pasado estuvo en la jornada de apertura de la Expo Escobar 2021, realizada en el predio que la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEAAC) tiene en Loma Verde.

Además, por fuera de su rol institucional, el 24 de julio del año pasado participó del acto que el Frente de Todos realizó en Garín para presentar la lista de precandidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal para las elecciones primarias.

Así, la del martes será su cuarta visita oficial al partido de Escobar, todo un récord.

Fuente: El Día de Escobar

