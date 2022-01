Reparan las nuevas veredas de la plaza de Garín, a dos meses de su remodelación

En algunos sectores se acumulaba agua de lluvia y no escurría de manera correcta. Desde el Municipio afirmaron que estos trabajos no tienen costo, ya que están contemplados en la garantía del contrato con la empresa que hizo la obra.

A poco más de dos meses de que se inaugurara su remodelación, las veredas de la plaza central de la ciudad de Garín están siendo reparadas, ya que se detectaron varios lugares donde las baldosas habían quedado mal colocadas.

Desde la Subsecretaría de Espacios Públicos del Municipio señalaron que “es común que en obras de esta envergadura vayan surgiendo diferentes cuestiones relacionadas al uso, al efecto del tránsito intenso de la zona, que provoca desplazamientos y/o hundimientos, o al requerimiento de los usuarios, que devienen en nuevas intervenciones sobre tareas ya finalizadas”.

En el caso de la plaza Manuel Belgrano, la arquitecta Andrea Ricci señaló que “en algunos sectores se acumulaba agua cuando llovía y no escurría de manera correcta”. Al detectar estas falencias, se le solicitaron las correcciones necesarias a la empresa que llevó a cabo la obra. “Estas modificaciones están contempladas por la garantía del contrato, por lo que no tienen costo alguno para el Municipio”, aseveró la funcionaria a El Día de Escobar.

La remodelación de la plaza principal de Garín se inauguró el jueves 4 de noviembre, a diez días de las elecciones legislativas, en un acto que contó con la presencia del entonces intendente Ariel Sujarchuk.

“Este es un sueño hecho realidad para todos los que amamos a Garín. Estamos convencidos de que pasarla bien y disfrutar del espacio público es un derecho. Por eso la puesta en valor de las plazas, que son lugares de recreación, encuentro y disfrute para las familias, es tan importante como cualquier otra obra”, había declarado el jefe comunal.

El proyecto de remodelación consistió en la colocación de una fuente de agua donde antes estaba la estatua del prócer argentino, que fue reubicada en un costado del parque; la reconstrucción de las veredas y la colocación de un nuevo sistema de riego e iluminación led.

“En todas las contrataciones realizadas por nuestra gestión se contempla un fondo de garantía, por el cual el contratista debe responder en el caso que la obra finalizada no quede en correcto funcionamiento y/o terminación. Tal cual es este el caso”, afirmó Ricci.

Algo similar ocurrió el año pasado con las veredas nuevas que se realizaron en la terminal de ómnibus de Belén de Escobar, en el parque de la estación y en la avenida Tapia de Cruz. Al igual que en Garín, algunas baldosas empezaron a aflojarse y otras estaban directamente desniveladas, por lo que tuvieron que ser retiradas y recolocadas.

“Cabe destacar la seriedad y la responsabilidad con la que se encaran las obras en beneficio del vecino, no es una tarea sin criterio ni seguimiento, pero muchas veces un condicionante aleatorio que no depende de nosotros nos obliga a tener que rehacer y corregir lo que a nuestro criterio no queda correctamente terminado. Es una conducta que marca el quehacer cotidiano de esta gestión”, expuso la subsecretaria de Espacios Públicos.

Fuente: El Día de Escobar

