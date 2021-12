Sujarchuk: “Me gusta ser intendente y no voy a dejar de serlo ni un solo día”

Lo dijo en una conferencia de prensa, donde anunció que 2022 “será el año con más obra pública en el partido de Escobar”. También respaldó al secretario de Gobierno, Javier Rehl, tras lo que consideró un “ataque extorsivo y mafioso”.

En una conferencia de prensa que ofreció este viernes a la mañana en la Sala B del teatro Seminari, Ariel Sujarchuk anunció las metas de gestión para 2022 con énfasis en los proyectos de infraestructura, que contemplan una fuerte inversión en conectividad vial, salud y recreación. “Por lejos, va a ser el año con más obra pública en el partido de Escobar”, aseguró.

El intendente en uso de licencia estuvo escoltado por el intendente interino Alberto Ramil, que inició la rueda de prensa y respondió algunas preguntas, y por la flamante presidenta del Concejo Deliberante, Laura Guazzaroni, quien acompañó en silencio.

“Me gusta ser intendente y no voy a dejar de ejercerlo ni un solo día”, remarcó Sujarchuk, quien pese a haber asumido la presidencia del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable sigue conduciendo en simultáneo la gestión comunal. “Esta propuesta tiene el desafío de lo fundacional y tiene una actividad muy importante para la Argentina, pero me permite continuar teniendo presencia en el territorio”, explicó, sobre su doble rol actual.

También le agradeció a Ramil “el compromiso, la lealtad y la predisposición”. “¿Si esto abre o no (la posibilidad) para 2023”? se preguntó sobre su hipotética postulación a un tercer período, ya que al dejar formalmente la Intendencia antes de cumplir la mitad de su segundo mandato quedará a salvo de la ley provincial que limita las reelecciones.

“Sí, en el 23 voy a ser candidato. Después, en marzo, abril les aviso a qué”, lanzó, en tono de broma. “Hoy a la gente eso le importa un comino. Por eso digo: escriban lo que les pasa, no lo que no les pasa. Dejemos de buscar lo que no sucede y empecemos a trabajar por las cosas que sucedan”.

En ese mismo pasaje también tuvo palabras de “solidaridad“ para su “compañero y amigo”, el secretario de Gobierno, Javier Rehl, “por el ataque siniestro y mafioso que está recibiendo”. Se refería a la publicación de un portal que reveló supuestas filtraciones de un comprometedor chat de WhatsApp de uno de sus funcionarios de más confianza.

Al respecto, Rehl anunció en sus redes sociales que iniciará acciones legales contra ese y cualquier otro medio que replique lo que consideró “una burda maniobra”, además de desmentir la veracidad de esa conversación y afirmar que se trata de una “noticia falsa”.

“Esto habla de la manera de hacer política que tienen algunos”, sostuvo Sujarchuk. Y le dijo: “Javi, no te pongas un segundo mal por estas cosas, porque todos sabemos qué clase de persona y de compañero sos”. Y agregó: “Ningún ataque personal nos va a intimidar, ninguna vieja reminiscencia de lo peor de la política nos va a condicionar. No vamos a tolerar ningún tipo de extorsión”.

La campaña terminó: en lugar de malgastar el tiempo planeando estas operetas que no resisten ni medio análisis, pónganse a trabajar para la gente.

Eso seguiremos haciendo nosotros, como venimos haciéndolo desde hace 6 años cuando asumimos la responsabilidad de gobernar de Escobar pic.twitter.com/eOPeRlVsiE — Javier Rehl 🇦🇷✌🏼 (@javirehl) December 15, 2021



“En términos personales, no puedo terminar mejor el año”, agregó a título particular, en alusión al triunfo en las elecciones a nivel local y a su designación en la Hidrovía. También anunció que 2022 “por muy lejos, va a ser el año con más obra pública en el partido de Escobar”.

“Va a ser un año de muchísima inversión en el distrito. Tenemos una mirada estratégica sobre el partido de Escobar y sabemos que nos va a ir genial. 2022 va a ser un gran año de gestión, está todo encaminado”, aseguró.

También analizó que “aun con todas las dificultades de la pandemia, este segundo mandato es mejor que el primero” y expresó su interés de “poner a Escobar en otro estadío”.

En la apertura, Ramil se refirió a su nueva función en la Comuna: “Hoy tengo el honor y el orgullo de ocupar circunstancialmente el rol de intendente, pero es el mismo honor y orgullo que tengo desde hace seis años al integrar este gobierno municipal que produjo una enorme transformación y ahora tiene el desafío de profundizarla”.

Obras planificadas y en ejecución

Buena parte de la conferencia de prensa, que duró poco más de una hora, estuvo dedicada al anuncio de obras para el año que viene y de otras que se encuentran en ejecución.

Sobre las venideras, Sujarchuk adelantó la construcción de dos microestadios en Matheu y Maquinista Savio, similares al de Garín pero más chicos, que se harán en los polideportivos municipales de ambas localidades.

También mencionó la repavimentación integral de la ruta provincial 26 y otras obras de conectividad vial como la pavimentación de la calle Beliera, que vincula a Savio y Garín, entre la avenida Fructuoso Díaz y la citada ruta 26.

También anunció la creación de una Unidad de Diagnóstico Precoz en Ingeniero Maschwitz, un proyecto de 2019 que se demoró por la pandemia. La construcción empezaría en enero y se realizará en un predio del ferrocarril ubicado sobre la calle El Dorado. Tendrá una superficie de 1.300 metros cuadrados y contará con financiamiento del Ministerio de Infraestructura de la provincia. La licitación se hará en enero y el plazo de ejecución es de doce meses, según se dio a conocer.

Además, el martes que viene se inaugurará el Centro de Atención Primaria de la Salud “Juana Azurduy” en el barrio Lambertuchi, de 350 metros cuadrados, que tendrá guardia las 24 horas e implicó una inversión de $44 millones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)



Sujarchuk también aseguró que el año que viene se saldarán “dos de las deudas sociales más importantes que tiene el distrito en mucho tiempo”: la terminación del Hospital del Bicentenario y el saneamiento de la cuenca del Arroyo Bedoya, en Garín. A su vez, adelantó la construcción de tres Centro de Desarrollo Infantil (CDI): dos en Belén de Escobar y uno en Maquinista Savio.

En otro orden, confirmó la continuación de espectáculos masivos en el predio de la Fiesta de la Flor, como el recital de Luciano Pereyra de este miércoles, y la segunda edición de Expo Escobar, a mediados del año que viene.

Al repasar las obras en ejecución, anunció que en enero finalizará la repavimentación de la ruta provincial 25; el paso bajo nivel de la calle Pablo Podestá; el asfalto de la calle Del Caballito Blanco, que une Belén de Escobar con Matheu; y la pavimentación de la avenida Libertad, desde la avenida De los Lagos hasta la ruta 25, a la altura de la barranca de El Cazador, entre otras.

En distintos pasajes también se refirió al Presupuesto Municipal 2022, al incremento de las tasas municipales y a cambios en segundas y terceras líneas del equipo de gobierno. Sobre esto último, afirmó que habrá importantes novedades en las próximas semanas.

Fuente: El Día de Escobar

