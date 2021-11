Escobar obtuvo la certificación de la norma ISO 37001 de gestión antisoborno

Desde el Municipio destacaron que es el primer organismo de gobierno del país que obtiene esta constancia. La certificación implica la capacidad de adoptar medidas para prevenir, detectar y enfrentar posibles irregularidades.

Luego de un proceso iniciado a mediados de 2019, el Municipio de Escobar acaba de convertirse en el primer organismo del gobierno del país en obtener la certificación de la norma ISO 37001 de gestión antisoborno.

El anuncio fue realizado por Staregister International Inc., una entidad de certificación acreditada en todo el mundo, que evaluó el correcto cumplimiento de la Comuna “en la elaboración y aplicación de estrategias para mejorar los procesos administrativos y detectar posibles irregularidades, lo que incluyó la capacitación del personal municipal, además del despliegue de controles para aumentar las prácticas de transparencia en áreas sensibles como la Dirección de Compras”, según informó el Municipio en un comunicado.

La certificación anti soborno tiene una validez de tres años, durante los cuales se realizarán auditorías anuales para “corroborar que el sistema de gestión transparente funciona correctamente, condición para mantener la certificación vigente”.

La certificación con esta norma, que es aplicable tanto para el sector privado como público, no garantiza que el soborno no haya ocurrido o no vaya a ocurrir -es imposible eliminar por completo ese riesgo-, pero puede ayudar a la organización a implementar medidas razonables y proporcionales para prevenirlo, detectarlo y enfrentarlo.

“Nos enorgullece que Escobar tenga el primer gobierno del país en recibir la certificación de gestión transparente, pero también nos gustaría no ser los únicos y que otros distritos y organismos públicos se sumen”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk, quien en julio de 2019 firmó el proceso de certificación con la empresa Intertek, representante legal de la ISO 37.001, en la Facultad de Derecho de la UBA.

“Cuando adherimos al proceso de evaluación de la ISO 37001 nos acompañaron todos los espacios políticos. Eso es lo que queremos para el tiempo que viene: políticas públicas con consensos unánimes, buscando siempre dar un salto de calidad como funcionarios y mejorando la vida de nuestra gente”, sostuvo el jefe comunal.

Como parte de la norma ISO 37001, el Municipio implementó en su sitio web un canal de denuncias, anónimo y confidencial (https://www.escobar.gob.ar/canal-de-denuncias/) para que cualquier persona, tanto a nivel interno o externo, pueda denunciar irregularidades y darle el tratamiento y el proceso de investigación necesario.

