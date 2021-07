El intendente Ariel Sujarchuk terminó su licencia y retomó sus actividades

Ya recuperado de su cuadro de coronavirus, el jefe comunal se reincorporó al Ejecutivo de manera presencial luego de haber estado casi un mes alejado de sus tareas. “Me siento con más fuerzas que nunca”, afirmó.

Luego de atravesar un cuadro de coronavirus que se agravó levemente y requirió de algunos días de internación, el intendente Ariel Sujarchuk terminó su licencia y este viernes retomó sus actividades en el Municipio. Había estado casi un mes alejado de sus tareas a causa de la enfermedad.

El jefe comunal se reincorporó a su puesto tras completar la última parte de su recuperación, que consistió en sesiones de kinesiología y rehabilitación pulmonar en su domicilio. Allí se encontraba guardando reposo desde el martes 13 (ver nota acá), cuando recibió el alta después de haber ingresado por precaución al hospital municipal Néstor Kirchner el viernes 2 (ver nota acá).

“Fueron días difíciles y también de enseñanzas, porque de las situaciones difíciles siempre se sacan cosas positivas. Me siento con más fuerzas que nunca y muy reconfortado porque la gestión municipal no sólo no se resintió durante mi ausencia, sino que siguió adelante con la misma impronta y el mismo ritmo de trabajo de siempre”, afirmó Sujarchuk a través de un comunicado de prensa.

“Estoy realmente emocionado por el recibimiento de todos los trabajadores del municipio y por sus demostraciones de afecto”, agregó en el texto.

Sujarchuk estuvo internado en el sanatorio de Maquinista Savio, donde había ingresado con una neumonía bilateral cuatro días después de haberse contagiado de coronavirus (ver nota acá). En tanto que, por prescripción médica, durante los últimos diez días mantuvo reposo en su domicilio para realizar el proceso de rehabilitación luego de cursar la enfermedad.

Sin embargo, durante el lapso de su ausencia, supervisó distintos temas de gestión municipal de manera remota y mantuvo reuniones virtuales de trabajo con todo su gabinete. De hecho, este jueves recibió en su casa al futbolista escobarense Nicolás González (ver nota acá), flamante campeón de la Copa América con la Selección (ver nota acá).

Un dato no menor es que hasta el momento el Intendente no recibió ninguna de las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, a pesar de que el plan de vacunación ya alcanzó a las personas de su edad. “Todavía no se vacunó. Está anotado y esperando su turno”, habían indicado fuentes del Ejecutivo consultadas por El Día de Escobar cuando se conoció la noticia de su contagio.

Por lo pronto, Sujarchuk ya está recuperado por completo y se reincorporó a sus funciones de manera presencial. En los próximos días lo aguardan el cierre de listas para las elecciones legislativas y la campaña electoral que se avecina.

Cronología clínica

Sujarchuk había ingresado al hospital Kirchner el viernes 2, cuatro días después de haberse contagiado de coronavirus, con un estado general bueno pero presentando problemas en los pulmones, falta de oxigenación en sangre y algunos episodios febriles. Antes había cursado sus primeros días de la enfermedad aislado en su domicilio particular.

Su equipo médico y los profesionales del establecimiento decidieron ajustar su tratamiento y profundizar la kinesiología otorgada para este tipo de cuadros, según se informó.

Ante esta situación decidió ampliar hasta este viernes la licencia de una semana que había pedido al ser internado. En ese lapso, el Ejecutivo quedó interinamente a cargo del secretario general, Carlos Alberto Ramil.

Mientras tanto, Sujarchuk completó el tratamiento desde su casa, recibió el alta definitiva y este viernes se reincorporó a sus funciones.

