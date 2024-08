Drama y misterio: salió a bailar y apareció moribundo en el Arroyo Escobar

Un joven de 26 años se debate entre la vida y la muerte luego de las gravísimas heridas que sufrió este domingo a la madrugada al caer desde una altura de cinco metros al Arroyo Escobar, en circunstancias que están siendo investigadas.

Lo único que se sabe con certeza es que Braian Nahuel Alejandro Díaz había ido a bailar al boliche La Casita, ubicado sobre la Colectora Este, a la altura del kilómetro 47,500 de la autopista Panamericana, del que se retiró alrededor de las 5. Qué pasó después y por qué cayó al arroyo es, por ahora, un misterio, aunque abundan hipótesis.

El cuerpo del joven apareció debajo de la Panamericana y fue rescatado por dos agentes del Comando de Patrullas de Escobar, junto a personal de Defensa Civil y del SAME que lo llevó de urgencia al hospital provincial Enrique Erill. Desde entonces está internado en terapia intensiva y su estado es muy crítico.

Familiares y amigos, a través de distintas publicaciones en redes sociales, están buscando testigos que puedan aportar algún dato para saber qué ocurrió. También piden que La Casita brinde imágenes de sus cámaras de seguridad a fin de establecer los primeros movimientos del joven cuando salió del boliche.

Protagonista. Braian Nahuel Alejandro Díaz fue rescatado por personal de Defensa Civil y del SAME.

“No entendemos qué paso ni cómo pasó. Lo encontraron solo, hay muchas dudas. No sabemos si se cayó del puente, ya que lo encontraron en una zanja, y da entender que se cayó o lo tiraron, no sabemos. Necesitamos encontrar testigos”, publicó en Instagram una allegada a la familia.

Nahuel Díaz vive en el barrio El Rocío de la localidad de Manuel Alberti, perteneciente al partido de Pilar. Micaela Díaz (27), una de sus dos hermanas, le contó a El Día de Escobar que el joven trabaja lavando autos en una concesionaria y que esa noche había salido con algunos amigos, de los cuales solo uno se habría quedado hasta el final.

Su cuñado, Fernando, relató que Nahuel estaba con una chica y que su amigo se fue en otra dirección. Por eso, ninguna de las personas que estaban esa noche con él sabe qué pudo haber pasado para que termine casi moribundo en el arroyo.

“Tenemos muchas versiones y ninguna certeza… Nos dicen que lo habrían corrido para robarle y muchas cosas más. Sabemos que no le robaron, porque tenía todas sus pertenencias, su celular y la billetera”, expresó su hermana. A su vez, confía en que las cámaras de Autopistas del Sol puedan esclarecer el hecho.

Por lo pronto, Nahuel Díaz está muy grave, con fracturas múltiples y rotura de vasos sanguíneos. “Nos dicen que el desenlace se puede dar de un momento a otro”, afirmó el cuñado del joven.

El boliche La Casita está a un kilómetro del lugar donde apareció el joven, hacia el lado de la ruta provincial 25. Es vox pópuli que entre sus asistentes hay muchos menores de edad, como también se sabe que muchas veces hay incidentes en la salida. Sin embargo, en este caso no hay, al menos hasta ahora, indicios que den una relación clara y directa entre ese local nocturno y la dramática caída del joven al curso del arroyo.

Rescate. El joven estaba debajo de la Panamericana, con golpes y heridas muy graves.

El rescate del joven

Aunque la familia dice no saber exactamente quién llamó al 911, fuentes municipales consultadas por este medio aseguraron que lo hizo un colectivero que “vio caer al hombre por un pequeño hueco entre la vía principal de la Panamericana y la Colectora Este, en una zona prohibida para peatones”. Este dato no es menor, ya que el testimonio del conductor podría servir para echar luz sobre aspectos que todavía no están claros.

El llamado, según la misma fuente, ocurrió a las 5.30. Las primeras personas en llegar al lugar del hecho fueron dos agentes femeninos del Comando de Patrullas, quienes a pesar de la poca luminosidad lograron encontrar al joven. Después llegaron Defensa Civil y el SAME, cuyo personal caminó unos 70 metros debajo de la Panamericana para llegar hasta al joven. Díaz estaba inconsciente y, a prima facie, con lesiones propias de una caída de cinco metros de altura.

Hueco. El lugar entre la Colectora y la autopista por donde el joven cayó al arroyo.

Luego del rescate, el joven fue trasladado al hospital Erill, donde se encuentra actualmente internado, con pronóstico reservado. Afirman que la velocidad con la que intervinieron los servicios de emergencia fue clave para mantener con vida a Díaz.

Más tarde, al enterarse del hecho, el secretario general del Municipio, Carlos “Beto” Ramil, se comunicó con familiares del joven y mantuvo con ellos una reunión. “El encuentro duró media hora, se puso a disposición y quedaron en contacto para seguir la evolución del estado del muchacho”, explicaron desde la Comuna.

El sumario del enigmático caso se redactó en la comisaría Escobar 1ra, en tanto que la investigación está a cargo del fiscal Nicolás Díaz, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº5.