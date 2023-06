Ironman de Florianópolis: Brillante actuación de la escobarense Yanina Minaglia

WhatsApp Email 0 Shares

Clasificó primera en la general amateur y en su categoría. La prueba incluyó 3,8 kilómetros de natación en mar abierto, 180 de ciclismo y 42 de pedestrismo. Tardó 9 horas con 33 minutos.

En otra destacada presentación fuera del país, la atleta escobarense Yanina Minaglia brilló el domingo en el Ironman de Florianópolis (Brasil) que se corrió en la playa de Jureré Internacional, donde compitieron 1.800 deportistas.

Con distancia full, de 3.800 metros de natación en mar abierto, 180 kilómetros de ciclismo y 42 de pedestrismo, Minaglia corrió en amateurs y no solo ganó en su categoría (40-44 años) sino que también fue la primera en cruzar la meta sin contar las siete mujeres que participaron en la categoría elite.

Corrió con el dorsal 617 y su tiempo para completar el exigente trazado brasileño fue de 9 horas, 33 minutos y 58 segundos, con un ritmo promedio de velocidad de 4´42´´por kilómetro.

Ganadora. Feliz, Yanina Minaglia exhibe la medalla y el trofeo ganado en Florianópolis

Con esta victoria, la triatleta local ya se aseguró un lugar en el Mundial Ironman que se hará en octubre en Kona (Hawaii), en un nuevo desafío para una mujer que no para de conseguir resultados admirables y representando al país de manera brillante.

“Primera vez en distancia full en un Ironman. Quería ver de qué se trataba y elegí uno de los circuitos más simples, pero Brasil nos sorprendió con lluvia y viento, que nunca paró. Un domingo con mil emociones, lloré, me reí, canté, grité, me arrepentí, me superé y no sé cuántas cosas más. Obvio que es duro, pero obvio que se puede”, escribió la atleta en sus redes, después de la carrera.

En los resultados generales, el argentino Luciano Taccone ganó entre los hombres de elite (7hs 55´), seguido por los brasileños Reinaldo Colucci y André Lopes (8hs00’ y 8hs 03’). Entre las mujeres de ese grupo ganó Pamela Oliveira, de Brasil (8hs 44’), seguida por Mariana Borges (Brasil) y Alex Watt (EE.UU.), con 9hs 10’ y 9hs 28’, respectivamente.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

Comentarios

comentarios