El piloto lomaverdense Marcos Quijada debutó en el Turismo Carretera

Su presentación en el autódromo de Viedma no fue la soñada, ya que tuvo que abandonar en la cuarta vuelta por problemas mecánicos. La próxima fecha del campeonato será el 5 de marzo, en Neuquén.

En un hecho de gran relevancia para el deporte local, el piloto lomaverdense Marcos Quijada (20) realizó este domingo su debut en la máxima categoría nacional de automovilismo: el Turismo Carretera

El joven corredor había ganado el derecho a ser parte en 2021, cuando se coronó campeón en el TC Mouras, en su primer año en esa categoría; en la temporada 2022 corrió en el TC Pista, escalón previo al mítico TC.

Siempre con el equipo Dole Racing, Quijada debió cambiar de coche porque el Dodge que utilizó en las temporadas anteriores no estaba homologado para el TC.

Este año usará el auto número 197 que José Rasuk utilizó en TCP en 2022. Es un vehículo que deberá aprender a conocer, buscando el mejor rendimiento y puesta a punto.

El debut fue en el autódromo de Viedma y el corredor de la localidad de Loma Verde no tuvo una buena presentación por problemas mecánicos. En la clasificación de la primera serie quedó 30º, en la tercera fue 15º con rotura de la caja de cambios y durante la carrera debió abandonar en la 4º vuelta, también por inconvenientes técnicos.

Entre los 53 pilotos que largaron finalizó en el puesto 51, con muy pocos giros completados, un tiempo de 6 minutos y 45 segundos en pista y a 21 vueltas del ganador, Mariano Werner (Ford). El podio lo completaron Jonatan Castellano (Dodge) y Juan Catalán Magni (Ford).

Antes de su debut, el joven escobarense había declarado: “Estoy ilusionado y a la vez tranquilo, no quiero presionarme de más. De movida me propongo sumar experiencia. Tengo expectativas de andar bien, siempre teniendo en cuenta que el TC es muy exigente y andar bien no es ganar sino estar entre los 20 primeros”. El camino recién empieza para él.

La próxima fecha -de las 15 que comprende el calendario- será el 5 de marzo en el autódromo de Neuquén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios