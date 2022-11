El emotivo mensaje de Nicolás González tras quedarse afuera del Mundial

Luego de ser desafectado de la Selección por una lesión muscular, el volante escobarense describió sus sensaciones en un posteo de Instagram. “No voy a parar de intentarlo para cumplir el sueño de toda mi vida”, afirmó.

Con una mezcla de bronca, tristeza e impotencia por haberse quedado fuera a menos de una semana del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Nicolás González (24) se volcó a las redes sociales para manifestar todo lo que vivió en las últimas horas.

El futbolista escobarense era uno de los 26 elegidos por el DT Lionel Scaloni para representar al país en la cita deportiva más importante del año. Sin embargo, en uno de los entrenamientos de este jueves sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda y terminó siendo marginado definitivamente.

Su lugar fue ocupado por Ángel Correa, el volante surgido de San Lorenzo que actualmente juega en el Atlético de Madrid de Diego “Cholo” Simeone. Además, Thiago Almada (Atlanta United) reemplazó al delantero Joaquín Correa (Inter), quien se perderá la competencia por una tendinitis en la rodilla izquierda.

“Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del Mundial por una lesión”, expresó el volante en un posteo publicado en su cuenta de Instagram (@nicoigonzalez), en la que acumula más de 570.000 seguidores.

“Este es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida”, remarcó el joven oriundo del barrio Stone.

Un dato no menor es que no jugaba un partido oficial desde el 22 de octubre pasado, cuando pidió el cambio a los 7 minutos del primer tiempo en la derrota de su equipo, la Fiorentina, por 4 a 3 ante Inter. En aquel entonces se fue con una molestia muscular y esta nueva dolencia sería una recaída de aquel problema.

“El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar está que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás”, afirmó, en tono optimista, el joven futbolista surgido del semillero de Argentinos Juniors y una de las apuestas de Scaloni desde su llegada al banco albiceleste.

“Quiero desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene. Sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre, banda ”, agregó el futbolista en su posteo, que hasta el momento acumula casi 150.000 likes y más de 3.500 comentarios.

Varios de sus compañeros de equipo le hicieron sentir su apoyo en el duro momento. Leonardo Paredes, Ángel Di María, Emiliano “Dibu” Martínez, Paulo Dybala, Alejandro “Papu” Gómez, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Guido Rodríguez le respondieron con emojis de corazones deseándole una pronta recuperación.

También le dejaron mensajes personalidades del mundo del deporte como Ezequiel “Pocho” Lavezzi, el futbolista uruguayo Lucas Torreara, el ex tenista Juan “Pico” Mónaco y su coterráneo Franco Zuculini: “Sos crack, mostro (sic). El fútbol siempre da revancha”, resaltó el experimentado volante escobarense.

Sin embargo, el comentario más conmovedor fue el de su madre, Paola Domínguez: “Hijo, esto es algo más que tenés que afrontar como tantas otras cosas que solo vos y nosotros, tu familia, sabemos que tuviste que superar. Sin dudas fue un golpe durísimo, pero el fútbol da revancha y lo sabes. Te amo y te esperamos para abrazarte bien fuerte, mi amor”, expresó.

Tras su despegue en el club de La Paternal, el volante pasó al Stuttgart de Alemania antes de llegar a la Fiorentina. Su debut con la Selección fue el 13 de octubre de 2019 en un amistoso en el que Argentina goleó 6-1 a Ecuador. Desde entonces, se volvió una fija en las convocatorias de Scaloni y fue parte de los triunfos en la Copa América 2021 y la Finalissima, disputada en junio en el mítico estadio de Wembley.

El volante escobarense jugó 21 encuentros con la Selección y convirtió tres tantos, pero su valor radicó siempre en la capacidad de ser la rueda de auxilio del equipo. Con el entrenador actual jugó de extremo, mediocampista y hasta de lateral por la izquierda. Además, era la opción natural para alternar con Ángel Di María.

En el último amistoso previo al Mundial, en el que Argentina goleó a Emiratos Árabes por 5 a 0, estuvo en el banco de suplentes, pero no ingresó. Horas después, con el plantel ya instalado en Qatar, llegó la triste noticia.

Esta vez no le tocará estar en la cancha como en las noches gloriosas del Maracaná y Wembley, pero “Nico” González será uno de los millones de hinchas que hará fuerza para que Lionel Messi levante la Copa del Mundo el 18 de diciembre en Doha: “Voy a estar alentando como un argentino más. Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento y vamos Argentina”, cerró.

