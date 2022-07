Sofía Maccari recibió una réplica de la medalla que le habían robado en Savio

El Comité Olímpico Argentino gestionó y le consiguió una copia de la presea de plata que obtuvo en Tokio con la Selección nacional de hockey. En 2021 se la habían sustraído cuando circulaba por la ruta 26.

Al igual que a sus compañeras, le costó tanto sacrificio obtenerla que el hecho de que se la hayan quitado significó un duro golpe para ella. Pero, así como el propio deporte siempre ofrece revancha, la vida también. Y en las últimas horas, Sofía Maccari (38) consiguió una réplica de la medalla de plata alcanzada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La integrante del combinado albiceleste denominado “Las Leonas”, y jugadora del Club San Fernando, había sido víctima de un asalto perpetuado por dos hombres el miércoles 8 septiembre de 2021 cuando circulaba por la ruta provincial 26, en la localidad de Maquinista Savio.

Macari se desplazaba a bordo de su Toyota Ethios junto a una amiga cuando dos sujetos se les acercaron y las amedrentaron con armas de fuego. A ella le sustrajeron el auto, dinero, su celular iPhone y la medalla lograda en la cita olímpica, que se desarrolló el año pasado en tierras japonesas.

“No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos”, había expresado en una historia en su cuenta de Instagram. Como resultado de un operativo policial, uno de los ladrones, de 17 años, fue atrapado y su auto fue recuperado.

Pero faltaba la medalla, algo sumamente esencial para ella. De hecho, así definió por entonces su significado, mientras imploraba tenerla nuevamente en su poder para colgársela una y otra vez: “Si (el ladrón) la tiene en su casa o un cajón, no sabe el esfuerzo que hace uno para conseguir eso. Toda la gente que acompaña y el equipo detrás. Tiene muchos sentimientos. Uno la ve así y piensa que es un pedazo de nada, pero adentro tiene muchas cosas”.

Días después, la deportista empezó a ser extorsionada por el otro delincuente. “Claramente la persona que tiene mi medalla no sabe qué tiene en sus manos. Me manda videos con la medalla y me extorsiona, me pide la clave del celular para poder desbloquearlo y así me devuelven la medalla. Pero ahí dentro tengo cosas mías, fotos, cosas que no quiero que se vean”, contó en ese momento la doble medallista olímpica, que también ganó una presea de plata en Londres 2012.

Casi un año después, finalmente, su deseo se cumplió y Maccari volvió a tener la medalla en sus manos. No fue a través del delincuente sino en el marco de una ardua gestión realizada por el Comité Olímpico Argentino (COA), que logró que el Comité Olímpico Internacional (COI) le diera una réplica.

Bienvenida de nuevo a casa 🤩

Tu hermana te extrañaba 🤪🥈🥈🇦🇷 pic.twitter.com/VHMSIbNhns — Sofía Maccari (@sofimaccari) July 28, 2022

“Sofía Maccari ya tiene su medalla. El Comité Olímpico Argentino realizó una gestión ante el Comité Olímpico Internacional y la Leona recibió una réplica de la medalla de plata que ganó en Tokio 2020, luego de haber sufrido un robo al poco tiempo de regresar de Japón”, anunció el COA.

“Le quiero agradecer de corazón a la gente del Comité, a las personas que ayudaron por redes sociales, a las chicas del equipo que me dieron una mano para que haya una movilización enorme. Gracias a todos por haberme devuelto a esta medalla que tanto quiero”, expresó Maccari junto a los directivos del COA.

En Tokio 2020, Las Leonas ganaron la tercera medalla plateada de su historia en los Juegos Olímpicos, luego de las obtenidas en Sídney 2000 y Londres 2012. En la final, el equipo argentino perdió ante Países Bajos por 3-1.

“Es un momento muy importante para mí porque representa la culminación de todo el trabajo realizado y es el premio al esfuerzo, a la dedicación y al sacrificio de muchos años para alcanzar un objetivo como esta medalla”, explicó la jugadora, quien dijo sentirse “muy feliz” por haber recuperado ese valioso recuerdo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios