El maschwitzense Nicolás Varrone corrió las legendarias 24 horas de Le Mans

El joven piloto paricipó de la maratónica prueba en una Ferrari 488 GTE, alternando el manejo con dos conductores alemanes. “Fue un sueño cumplido. Espero poder estar otra vez en este evento mágico”, expresó.

Con sólo 21 años, Nicolás Varrone tuvo el último fin de semana la gran chance de correr en la 90º edición de las 24 horas de Le Mans, la prueba de automovilismo de resistencia más importante y relevante del calendario mundial.

La competencia se realizó en el circuito La Sarthe, en Le Mans (Francia), y el piloto de Ingeniero Maschwitz compartió la conducción de la Ferrari 488 GTE, del equipo Iron Lynx, con los alemanes Pierre Ehret y Christian Hook.

El trío compitió en la clase LMGTE AM, que combina pilotos amateurs y profesionales. En total, participaron 62 teams y 186 conductores.

El equipo de Varrone se ubicó en el puesto 17º de su clase, después de 24 horas de manejo continuo, alternándose en el volante y sumando 324 vueltas al circuito. Los ganadores (Keating, Chaves y Sorensen) giraron 343 veces, a bordo de un Aston Martin Vantage.

La prueba no empezó bien para el argentino y los alemanes. En la vuelta previa se rompió la bomba de la dirección hidráulica de la Ferrari, la repararon en la misma grilla y Varrone pudo largar, recuperando posiciones y superando al piloto ex F1 Giancarlo Fisichella. Tomó la posta Ehret en el puesto 16°, pero rozó a otro auto y debía parar en boxes a reparar, perdiendo un tiempo valioso.

A mitad de carrera, el maschwitzense volvió a ser el mejor del equipo y avanzó ganando posiciones al momento de entregar la conducción a Ehret, que hizo un trompo y volvió a retroceder.

Ya con 18 horas corridas Varrone manejó en el peor momento, cuando termina la noche y comienza la luz del día, pero volvió a entregar el auto en mejor condición de la que lo había recibido. Ehret no cometió errores, pero a Hook se le reventó un neumático, nuevo recambio y puesto final 17º para el equipo en la mítica competencia.

Una publicación compartida de Nicolas Varrone (@nicovarrone1)

“Increíble carrera, algunos problemas nos complicaron al inicio, pero pudimos terminar, que no es poca cosa. Mis primeras 24 horas y me tocó manejar más de 10, puedo decirles que no es nada fácil”, expresó Varrone en sus redes sociales, donde también publicó varias fotos. En una de ellas se lo ve exhausto.

Además, agradeció a sus compañeros por confiar en él para este desafío. “Cumplí un sueño en mi carrera. Espero poder estar presente otra vez en este evento mágico”, concuyó el joven automovilista tras la maratónica jornada.

En la temporada regular, Nicolás corre en el calendario de European Le Mans Series, donde ganó la 1º fecha en Paul Ricard. En la carrera siguiente no pudo llegar a subirse al auto debido a un choque de su compañero, pero se mantiene en la cima del campeonato.

La próxima de European Le Mans será el sábado 3 y el domingo 4 de julio en Monza, Italia.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

