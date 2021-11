Escobar obtuvo 13 medallas en la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2021

Fueron 2 de oro, 5 de plata y 6 de bronce. La delegación que compitió en Mar del Plata estuvo compuesta por 120 integrantes. Escobar quedó en el puesto 47º y descendió 26 posiciones respecto a la clasificación general de 2019.

Con una delegación compuesta por 120 adolescentes y adultos, los representantes del partido de Escobar obtuvieron 13 medallas en la etapa final de los Juegos Bonaerenses que se disputó en Mar del Plata y quedaron en el puesto 47 de la clasificación general.

De las trece preseas, dos fueron de oro. Una la consiguió la atleta Angela Almada, en los 300 metros Sub 16, y la otra la golfista Mercedes Aldana, en la categoría Sub 18.

Además, se cosecharon cinco medallas de plata: Lorenzo Campos Ormazábal (skate Sub 14), Ian Ocampos (ajedrez universitario), Juan Ignacio Amarillo (lanzamiento de martillo Sub 16), Lautaro Reinoso (marcha atlética 4000 metros Sub 16) y Clara Priscila Bulacio (patín artístico Sub 13).

De las seis medallas de bronce, tres fueron ganadas en disciplinas deportivas individuales, otra en dupla y una en equipo: Facundo Aldana (skate Sub 18), Brisa Segovia (80 metros llanos Sub 14), Joaquín Saccone (100 metros llanos Sub 16), Delfina González y Johana Servian (fútbol tenis universitario) y Mía Abalsamo Mía, Valeria Salgado, Maite Rodríguez, María Emilia Maye, Lola Altuna, Morena Altuna, Agustina Colazzo, Ailyn Scheffer y Kiara Trangol (básquet Sub 15).

La restante medalla de bronce fue para Florencia Yanina Sosa, que compitió en el área artística en la disciplina video de un minuto categoría universitaria.

Con estas trece preseas, Escobar quedó 47º en el medallero general y retrocedió 26 posiciones respecto a 2019 -la anterior edición presencial-, cuando se ubicó en el puesto 21 con una cosecha de 19 medallas (7-5-7).

Hasta ahora, la mejor marca histórica del distrito en esta competencia fue en 2018, con 20 medallas (14-2-4) que le permitieron llegar por primera vez al top ten en un noveno puesto soñado.

El primer puesto de los Juegos Bonaerenses 2021 fue para el municipio anfitrión, General Pueyrredón, que logró 45 medallas (24-14-7), mientras que La Plata quedó segundo con 37 (18-10-9) y Lomas de Zamora ocupó el tercer escalón del podio con 32 medallas (17-7-8).

