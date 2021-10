Ciclista de Maschwitz salió campeón argentino de MTB en Short Track

Maximiliano Sarrabayruse se consagró en la categoría Máster A al realizar los 10k en 32 minutos y 15 segundos. “Lo soñé y se dio, tengo un título nacional”, expresó, feliz.

El ciclista maschwitzense Maximiliano Sarrabayruse tuvo una destacada actuación en la carrera de ciclismo todoterreno que se hizo el sábado en el circuito Ecoxtreme, en la ciudad de Pilar, que fue modificado especialmente para esta competencia.

La carrera tuvo un recorrido total de 10 kilómetros -fueron cinco vueltas de 2k- y el biker local se coronó campeón argentino de XCC (Cross Country Short Track) en la categoría Máster A, de 35 a 39 años.

Su tiempo neto fue de 32´15´´, sacándole 50 segundos de ventaja al segundo, Maxi Casas (San Andrés de Giles). En total participaron 60 ciclistas, en una carrera “muy explosiva y técnica”, según Sarrabayruse.

“Estoy muy feliz de haber podido quedarme con el triunfo. Lo soñé un día y hoy puedo tener un título nacional, lo cual me llena de alegría, me emociona y me da ganas de ir por más de cara a lo que se viene”, expresó, tras una experiencia muy destacada y después de varios años de perdurar en esta disciplina.

El ciclista de Ingeniero Maschwitz ya tiene confirmada su participación en el Mundial MTB máster XCO (Cross Country Olímpico), que se hará el 23 y 24 de abril de 2022 en Villa la Angostura.

A modo de preparación, el mes próximo estará corriendo, otra vez, en la provincia de Córdoba.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

