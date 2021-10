Daiana Ocampo fue la mejor atleta latinoamericana en la maratón de Chicago

La deportista de Loma Verde y campeona argentina de 42k representó al país en Estados Unidos y tuvo una destacada actuación. Terminó 12º en la clasificación femenina y 4º en su categoría.

En un gran momento de su carrera deportiva, la atleta Daiana Ocampo (29) tuvo un muy buen desempeño el domingo en la 43º edición de la multitudinaria maratón de Chicago (Estados Unidos).

La pilarense, que en 2018 se radicó en Loma Verde, hizo un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 46 segundos, registro que la ubicó en el puesto 12º entre las damas, 4º en su categoría (30-34 años) y 86º en la general, incluidos también los hombres.

Tras los primeros 21k, el reloj de la corredora marcaba 1h14´26´´; en la segunda mitad el desafío se le hizo más cuesta arriba.

“Otros 42 kilómetros bajo los pies. Hay oportunidades en la vida que no las podemos dejar y esta fue una de ellas. Vine por mi mejor marca, hasta la primera mitad lo llevé, pero después se fue cayendo. Las condiciones no fueron las mejores, pero el aliento de las miles de personas me levantó cuando lo necesité”, expresó la campeona nacional de maratón en sus redes, horas después de la competencia.

“Los kilómetros acumulados me iban machacando el cuerpo, pero siempre positiva, pensando en representar a mi bandera de la mejor manera”, agregó Ocampo, que fue la atleta latinoamericana con mejor rendimiento en la competencia.

La keniana Ruth Chepngetich fue la ganadora en la clasificación femenina, con una marca de 2hs22´31´´. Entre los hombres, se consagró el etíope Seifu Tura, con 2hs06’12’’.

Por Javier Rubinstein

View this post on Instagram Una publicación compartida de El Día de Escobar (@eldiadeescobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios