Sofía Maccari reveló que la extorsionan para devolverle la medalla olímpica

La jugadora de Las Leonas aún no pudo recuperar la medalla de plata que obtuvo en Tokio y que le robaron en Maquinista Savio. El delincuente que la tiene le pidió la contraseña de su celular a cambio de devolvérsela.

Tras haber sufrido el robo de la medalla de plata que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio con la Selección Argentina de hockey femenino sobre césped, Sofía Maccari reveló haber sido extorsionada para recuperar la valiosa presea que le sustrajeron en la localidad de Maquinista Savio hace menos de un mes

En una charla con estudiantes de la Escuela de Periodismo Deportea, la jugadora de Las Leones comentó el lunes que quien le robó la medalla la está extorsionando para devolvérsela.

“Claramente la persona que tiene mi medalla no sabe qué tiene en sus manos. Me manda videos con la medalla y me extorsiona, pero no entiende lo que significa”, afirmó la jugadora, de 37 años.

“Me robaron el celular, un iPhone, y me piden la clave para poder desbloquearlo y así me devuelven la medalla. Pero ahí dentro tengo cosas mías, fotos, cosas que no quiero que se vean y me recomendaron que no les pase nada”, expresó la doble medallista olímpica, que también ganó una presea de plata en Londres 2012.

“También me explicaron que tampoco es garantía que si les paso las claves me devuelvan la medalla, porque pensé en darles todo. Igual sigo esperando, significa mucho para mí esa medalla”, cerró sobre el tema la reciente subcampeona olímpica.

Sofía Maccari es actualmente jugadora del club San Fernando. La deportista, que lleva en su dorsal albiceleste el número 19, también compartió por Instagram su deseo de tener la presea colgada en el pecho. “Para todos los que preguntan, todavía no apareció la medalla. Con los días va doliendo un poquito más y las fotos me recuerdan lo mucho que vale”, lamentó.

El robo ocurrió el miércoles 8 de septiembre, cuando Maccari circulaba en una Toyota Ethios color gris por la localidad de Maquinista Savio y fue interceptada por dos delincuentes armados que la amenazaron, la despojaron del vehículo y de sus pertenencias, entre ellas la medalla olímpica obtenida en Japón.

Minutos después, el Comando de Patrullas de Escobar desplegó un operativo cerrojo para dar con los asaltantes. En ese marco se inició la persecución del rodado, que fue abandonado por los delincuentes.

Uno de los sospechosos, de 17 años, fue detenido, mientras que su cómplice logró escapar con el teléfono celular y la medalla olímpica de la deportista olímpica.

Maccari explicó que en ese momento llevaba consigo la medalla porque “se la quería llevar a una amiga que me ayudó mucho en todo el proceso olímpico”. Además, señaló que su trofeo había sido “el logro de mucha gente”. Por ahora. ese preciado galardón sigue en manos de quien se lo robó.

