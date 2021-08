Punto final para una carrera brillante: Francisco Esteras anunció que deja el remo

El deportista garinense representó durante 12 años al país en Panamericanos, Sudamericanos y Copas del Mundo, donde cosechó varias medallas de oro. “Fui un privilegiado al encontrar mi pasión y poder vivirla tan intensamente”, afirmó.

A veinte años de haberse iniciado en el remo, el garinense Francisco Esteras (31) anunció este domingo su decisión de abandonar la práctica profesional de esta disciplina, con la que representó al país en el mundo y consiguió múltiples medallas, varias de oro.

La fecha para dar a conocer su decisión no fue casual: un 21 de agosto de 2001 llegaba al Club Teutonia, en Tigre, para empezar a remar. “Hace 20 años llegaba por primera vez a Teutonia y conocía el remo, que rápidamente se volvió mi pasión y me llevó a soñar en grande. Después de años de constancia, pasión, esfuerzo, muchas lágrimas y grandes alegrías, decido dar por finalizada esta hermosa etapa como deportista de alto rendimiento”, expresó Esteras en el inicio de la carta de despedida que publicó en las redes sociales.

“Mi agradecimiento por todo lo que me dio el remo, tuve el honor de representar a mi país y mi bandera durante más de 12 años. Más allá de los resultados deportivos pondero, sobre todas las cosas, los aprendizajes, las experiencias que me brindó a mi formación como persona y la gran cantidad de excelentes personas que conocí y hoy tengo a muchos de ellos como amigos. Fui un privilegiado al encontrar mi pasión y poder vivirla tan intensamente”, continuó.

Entre sus múltiples logros, Esteras fue doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en cuatro y ocho remos. También alcanzó el doble oro en los Sudamericanos de Cochabamba 2018, en dos remos largos y en ocho remos con timonel, y en los de Santiago 2014 fue campeón en cuatro remos largos.

Además, obtuvo las preseas de plata y bronce en los Panamericanos de Toronto 2015, en ocho y cuatro remos, respectivamente, y fue cuatro veces semifinalista en Copas del Mundo.

En el final de su carta, se refirió a los valores del deporte, la importancia de realizar una actividad y las cosas positivas que le dejó su carrera. “Sigo creyendo en el deporte como eslabón fundamental en la creación de una mejor sociedad, como formador de personas con valores de excelencia, al cual siempre seguiré ligado. Hoy dejo de ser deportista y empiezo un camino de devolver todo lo que he recibido, no sé si me alcanzará la vida para equilibrar la balanza”, concluyó.

Un verdadero embajador del remo argentino, que hoy le pone punto final a una trayectoria brillante y llena de logros.

Por Javier Rubinstein

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios