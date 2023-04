Hartazgo por el tránsito que se acumula en el puente de ruta 26 y Panamericana

WhatsApp Email 0 Shares

“Exigimos que la Intendencia encuentre una solución pronto para esta problemática, no podemos demorar una hora para hacer aproximadamente 300 metros”, expresó una vecina que escribió a El Día de Escobar.

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a usted para comentar sobre mi hartazgo del tránsito que se acumula debajo del puente de ruta 26 (hacia ambos lados) y la falta de agentes de tránsitos presentes para solucionar esta problemática.

El pasado jueves 13 de abril para poder acceder a Panamericana desde ruta 26 (antes de la rotonda, no estaba muy lejos del puente), el tránsito estuvo parado más de una hora.

El viernes sufrimos la misma situación, aproximadamente estuvimos 40 minutos estancados en el tránsito hasta que un camionero brasilero cansado de esperar se puso a dirigir el tránsito, lo cual no le correspondía, pero, como no contamos con agentes de tránsito presentes, la única solución que hubo es que este señor se anime a hacer un trabajo que no le corresponde.

En nombre de todos los habitantes del partido de Escobar, exigimos que la Intendencia encuentre una solución pronto para esta problemática, ya que muchos venimos cansados de trabajar y tenemos familias que nos esperan y no podemos demorar una hora para hacer aproximadamente 300 metros.

Una vergüenza

Carina Cosme (Maquinista Savio)

