“Bochornoso acontecimiento en la elección de la nueva bandera de Escobar”

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Siendo vecina del partido y profesional de la educación con 50 años de antigüedad en el ámbito educativo, siento la necesidad de dar a luz un triste y bochornoso acontecimiento que hace que dude de la honestidad en esta elección de la bandera de Escobar.

Se supone que este tipo de convocatoria debe realizarse teniendo en cuenta la equidad y transparencia como características fundamentales de la misma. Pero acabo de recibir una convocatoria, a través de una escuela, gestionada por la Jefa Distrital de las escuelas estatales, proponiendo se vote a la bandera realizada por la Escuela Nº21, aclarando que el resto de las banderas fueron realizadas por vecinos.

No es así: el resto de las banderas fueron realizadas por alumnos de otras escuelas y vecinos también. Jamás en mi larga carrera me aproveché en el ejercicio de mis cargos para propuestas no correspondientes, ni beneficios o favoritismos en pos de unos u otros.

Los cargos ejercidos en cualquier ámbito, sobre todo en el educativo, deben ser con eficiencia y con el primer objetivo del mayor y mejor funcionamiento del área, de la Educación, en este caso, siendo ejemplo y modelo en su protagonismo.

En este caso en particular, ¿dónde está la igualdad de oportunidades para aquellos que llegaron a ser finalistas como creadores de la bandera de Escobar?

Cristina Festorazzi (Ingeniero Maschwitz)

