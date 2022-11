Decepción con la convocatoria por la inseguridad en la plaza de Escobar

Una vecina se contactó con El Día de Escobar para dar su opinión sobre la protesta y cuestionar la presencia de una concejal opositora. “Seguimos siendo rehenes de dirigentes caranchos”, expresó.

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Como vecina preocupada por la seguridad, me acerqué el viernes a la noche a la plaza de Escobar. Mi primera decepción fue la escasa convocatoria: no llegábamos a ser 30 personas.

La segunda decepción fue ver a la concejal Jésica Avejera, presidenta del bloque PRO, entre los “autoconvocados”. Ahí me di cuenta por dónde venía la mano. Y la tercera, al leer en los medios que nadie la nombraba. Si yo la vi, ¿ustedes no se dieron cuenta que estaba a unos metros, casi escondida, hablando por celular?

Seguimos siendo rehenes de dirigentes caranchos de la angustia y el dolor de la gente. Los que se presentan como la renovación de la política son simples chirolitas de Roberto Costa, todavía patriarca de esa vieja política que intenta tejer en las sombras.

Ya nadie lo vota y trata de mantener poder metiendo gente joven que no hace otra cosa que repetir sus mismas prácticas. Nunca trabajaron y nunca lo van a hacer. Viven de un carguito hace 30 años. Son la verdadera casta.

Basta de esos políticos que no caminan la calle, que no conocen a sus vecinos, que no empatizan con la realidad de las comunidades que dicen representar. Se llenan la boca hablando de inseguridad, pero nunca sufrieron un robo y hasta elogian la política de seguridad de la Municipalidad.

Dejen de lucrar con el dolor ajeno y trabajen de una vez por ser mejores, por proponer cosas nuevas, por dejar de poner palos en la rueda por escuchar realmente las preocupaciones de los vecinos.

Les comparto mi opinión y espero que lo publiquen.

Saludos cordiales.

María Isabel Vargas (Belén de Escobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios