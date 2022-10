Críticas al nuevo formato de la Fiesta de la Flor: “No respetan la tradición”

Un vecino de Belén de Escobar se comunicó con la redacción de El Día de Escobar para expresar su opinión sobre la eliminación de la figura de la reina y otros aspectos del evento. “Me genera indignación”, afirma.

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a Usted porque quiero hablarles a los vecinos que fueron parte de los 59 años de nuestra querida Fiesta Nacional de la Flor, la cual como ciudadanos todos tenemos el derecho de ser y formar parte, al ser realizada en nuestra localidad.

Hoy como vecino me atrevo a decirles que nuestra tradición de años no está siendo respetada, ya que todo lo que trasmite nuestro intendente Ariel Sujarchuk no es verdadero. Me parece totalmente una vergüenza que tuviera el atrevimiento de sacarle a nuestras representantes el reinado y hacer que no figuren más y que no usen ningún tipo de atributos, lo que fue una tradición de la fiesta por años.

La embajadora actual, Cristal Larrosa, fue representante en diferentes lugares y hoy en la edición 59 no la vemos con dichos atributos. Como sabemos, todos los años vienen reinas y princesas de todas las fiestas del país a fomentar su fiesta y desfilan junto a nuestros representantes. En las provincias si respetaron los atributos, ya que son parte de dichos eventos y fiestas nacionales actualmente.

A lo que voy es que para ciertas actividades al señor intendente le conviene respetar la tradición y para otras no, sabiendo que todas las reinas invitadas vienen a las carrozas de este año cada una con su corona y atributos. Debería ser igual para todas en ese caso, pero a nuestra embajadora ni siquiera la hacen distinguir como tal.

La igualdad de género me parece muy bien, pero soy reiterativo: es una vergüenza que nuestra primera embajadora, que es la representante de nuestra hermosa fiesta, no sea respetada. Fue la que estuvo representándonos a nivel país en diferentes fiestas nacionales.

Y le pregunto a nuestro intendente: ¿cómo puede ser que la representante no use sus atributos cuando se sabe que siempre fue la tradición?

Otra cosa que también me gustaría que se den cuenta es que promociona más a su mujer y a los cantantes que vienen a tocar música de diferentes estilos que a la propia fiesta, sabiendo que el evento es conocido por sus hermosas exposiciones florales.

Los embajadores nos representan, tanto en nuestra fiesta como afuera, y ni siquiera les da la posibilidad y el agradecimiento.

Me genera indignación que un representante de todos los vecinos de Escobar se meta y modifique la tradición sin un común acuerdo, lo que hizo que todo el equipo de Fiestas y Reinado haya sido despedido de su cargo por no compartir su política. Así como también obligar al presidente de la Fiesta de la Flor actual a cambiar la tradición.

Desde que entró la política del señor intendente nada volvió a ser igual. Como vecinos tenemos todo el derecho de opinar y que nos escuchen, ya que Escobar cuenta con vecinos que sí defendemos lo nuestro y queremos que sea representado como siempre lo fue, con todo su glamour y el respeto que llevó siempre la Fiesta Nacional de la Flor.

Axel Villarreal (Belén de Escobar)

Fuente: El Día de Escobar

