Solicitan la instalación de reductores de velocidad en la calle Podestá

Un vecino se contactó con El Día de Escobar para alertar sobre la situación que ocurre cerca del paso bajo nivel. “Los vehículos salen a alta velocidad y no hay nadie que los frene”, señala.

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Me dirijo a Usted a fin de dar a conocer a través de este medio la siguiente problemática. Soy vecino de la calle Pablo Podestá y, desde que hicieron el túnel, era obvio que iban a pasar aproximadamente 100 autos por hora. Ese no es el inconveniente, el tema es que casi no hay reductores de velocidad.

Ya hicimos el reclamo a la Municipalidad hace un mes y no hay novedades. Esto va a ocasionar un accidente a corto plazo, ya que los vehículos salen a alta velocidad y no hay nadie que los frene. También faltarían cámaras de seguridad.

Si bien hay un lomo de burro en la salida del túnel y otros dos en esa misma esquina, en la continuación de la calle no hay nada.

Antes de que construyan el túnel siempre se reclamaron lomadas, porque los pibes iban a colear con los autos en la rotonda de Colón y Pablo Podestá. Siempre fue un peligro. Y ahora más, ya que el fluido de autos es mucho mayor y a alta velocidad, que ni siquiera nos dejan acceder al garaje de nuestras casas.

A mi entender, tendría que haber mínimo dos lomadas por cuadra: Pablo Podestá tiene 2 cuadras. Contando la única que tiene, tendrían que hacer siete reductores más.

Parece que hicieron la foto, levantaron todo y se fueron. Nunca más les prestaron atención a las necesidades y más cuando se gastaron en decir que es el primer túnel de Escobar y bla, bla, bla.

Muchas gracias por el espacio. Saludos.

Ricardo Quagliano (Belén de Escobar)

Fuente: El Día de Escobar

+1 WhatsApp 0 Shares

Comentarios

comentarios