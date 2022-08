Problemas en la calle Génova con una zanja que se llena y se tapa | Cartas de Lectores

Una vecina se contactó con El Día de Escobar para dar a conocer el hecho. “La Municipalidad me dice que los caños los tengo que poner yo, pero soy jubilada y no me alcanza. Necesito una solución”, afirma.

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Hace seis meses que viene la Municipalidad destapa y al otro día vuelve a estar faltan los caños.

Se me va el agua de la lluvia para adentro y me dicen que los caños los tengo que poner yo.

Soy jubilada y no me alcanza, no puedo comprarlos. Necesito una solución.

Esto es en la calle Génova, entre Ameghino y Alem.

Gracias por difundir.

María Nieves Suárez (Belén de Escobar)

Fuente: El Día de Escobar

