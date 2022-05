Mal momento en el estacionamiento de la feria de ropa de Lambertuchi

Una vecina escribió a El Día de Escobar para dar a conocer un desagradable episodio que le tocó vivir cuando intentaba retirarse del predio de la colectividad boliviana.

Al Director de El Día de Escobar

Sr. Ciro D. Yacuzzi

De mi consideración:

Fui víctima de un episodio en la feria de ropa en Luchetti, me cobraron el estacionamiento (100 pesos) y cuando salí me encuentro con una barrera baja y un cono. El vigilador me pidió el papelito rosado y, como yo lo extravié, me dijo que no me dejaba salir.

Le dije que le pagaba otra vez y llamó a su superior y a la señora que cobra, de nacionalidad boliviana. Empecé a ponerme muy nerviosa, me quise bajar del auto y el vigilador apoyó su mano en la puerta de mi auto, impidiendo que yo bajé.

Me dijo el vigilador que es un lugar privado y que hacían lo que querían.

Pasé un momento muy feo, siendo que soy una señora adulta mayor y con una enfermedad prexistente en tratamiento, por lo cual tuve recurrir a mi psicóloga.

Por favor, quisiera poder expresar este tema con ustedes, gracias.

Monica Patricia Villalba (Belén de Escobar)

