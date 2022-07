Conductor se quedó sin frenos y chocó contra una camioneta en Garín

Un Chevrolet Corsa que circulaba por el boulevard impactó contra el cantero central y terminó colisionando con otro vehículo que se encontraba estacionado. El conductor fue asistido por una ambulancia del SAME.

Un llamativo accidente ocurrió este domingo a la tarde en el boulevard Perón, frente a la estación de la localidad de Garín, donde un auto que se quedó sin frenos impactó contra el cantero central y terminó colisionando contra una camioneta que estaba estacionada.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 18, entre las calles Cigliutti y Ayacucho, donde un Chevrolet Corsa sufrió una falla en sus frenos y el conductor tuvo que detenerlo accionando el freno de mano. Esa acción provocó que chocara contra el enrejado del boulevard y termine su marcha impactando impactara a una Chevrolet Tracker.

A pesar de la contundencia del accidente -la parte delantera del Corsa quedó destruida-, el hombre no sufrió más que heridas leves en una de sus piernas. No obstante, fue asistido por una ambulancia del SAME. También se acercaron al lugar una dotación de bomberos voluntarios, Prevención Comunitaria y Defensa Civil.

Fuente: El Día de Escobar

