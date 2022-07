Treinta escuelas públicas recibieron equipamiento para sus cocinas

El intendente interino Carlos Ramil entregó heladeras, cocinas tradicionales e industriales, calefones, multiprocesadoras y balanzas por un total de $4.000.000. El acto se desarrolló en la Escuela Técnica Nº1.

En un acto realizado este miércoles en la Escuela Técnica Nº1, intendente interino Carlos Ramil entregó equipamiento de cocina a treinta establecimientos educativos de gestión pública, desde inicial a secundaria, por un monto total de $4.000.000.

Junto al subsecretario de Educación, Daniel Ciaccia, y a la presidenta del Consejo Escolar, Pamela Pavón, Ramil repartió heladeras, cocinas tradicionales e industriales, calefones, multiprocesadoras y balanzas a representantes de los establecimientos favorecidos.

“Quiero destacar el trabajo que han hecho directivos, docentes, el personal no docente y los voluntarios y voluntarias en los peores momentos de pandemia, donde hubo que reconvertir el Servicio Alimentario Escolar, porque el hambre no entendía de aislamiento. No dudaron en poner el corazón y el cuerpo a disposición de los vecinos y vecinas”, destacó el intendente interino.

Fuente: El Día de Escobar

